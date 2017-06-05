1.6 مليون نزيل في فنادق أبوظبي خلال 4 أشهر بنمو %7

رشا طبيلة (أبوظبي)

ارتفع عدد نزلاء فنادق أبوظبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 1.6 مليون نزيل بنمو 7%، مقارنة مع 1.49 مليون نزيل في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وأشارت البيانات إلى أن المنشآت الفندقية بأبوظبي التي تضم نحو 31 ألف غرفة فندقية، حققت معدل إشغال وصل إلى 76%، في حين بلغ معدل إقامة السائح 2.6 ليلة، وبلغ إجمالي الإيرادات الفندقية 2 مليار درهم، وتجاوز متوسط سعر الغرفة الفندقية 392 درهماً مقارنة مع 423 درهماً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتربع السوق الصيني في قائمة أكثر الأسواق المصدرة للنزلاء خلال 4 أشهر، حيث استقبلت أبوظبي 131.2 ألف نزيل صيني مقارنة مع 86 ألف نزيل بنمو 53%، يليه السوق الهندي بواقع 104.4 ألف نزيل مقارنة مع 99 ألف نزيل بنمو 5.4%، ثم البريطاني بواقع 86.5 ألف نزيل مقارنة مع 83 ألف نزيل بنمو 4%، ثم السوق الأميركي بواقع 55.4 ألف نزيل مقارنة مع 54 ألف نزيل، ثم السعودي بواقع 55 ألف نزيل مقارنة مع 51 ألف نزيل.

ويلي السوق السعودي السوق المصري بواقع 53 ألف نزيل، ثم الفلبيني بواقع 53 ألف نزيل، يليه الألماني بواقع 49 ألف نزيل، ثم الأردني بواقع 36 ألف نزيل.

واستحوذ السوق المحلي على نصيب الأسد من إجمالي عدد النزلاء بواقع 486.9 ألف نزيل فندقي مقارنة مع 478 ألف نزيل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بشهر أبريل، استقبلت المنشآت الفندقية بأبوظبي 436.8 ألف نزيل بنمو 15% مقارنة مع 379 ألف نزيل في أبريل 2016، وحققت الفنادق معدل إشغال 76%، واستحوذت السياحة الداخلية على نصيب الأسد من عدد النزلاء في أبريل بواقع 128.3 ألف نزيل، في حين تصدرت الصين الأسواق الخارجية المصدرة للنزلاء لأبوظبي بواقع 33.9 ألف نزيل مقارنة مع 20 ألف نزيل بنمو قياسي بلغ 70%، يليه السوق الهندي بواقع 27.7 ألف نزيل، ثم السوق البريطاني بواقع 25.6 ألف نزيل، ثم المصري بواقع 16.4 ألف نزيل، ثم السوق الفلبيني بواقع 15 ألف نزيل، ثم الأميركي بواقع 14 ألف نزيل، يليه الألماني بواقع 14 ألف نزيل، والسعودي 14 ألف نزيل، ثم الأردني بواقع 11 ألف نزيل.

وسجلت المنشآت الفندقية إيرادات إجمالية بلغت 520 مليون درهم في أبريل، وبلغ معدل إقامة النزيل 2.5 ليلة.

وتهدف هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة إلى استقطاب 4.9 مليون نزيل في منشآتها الفندقية نهاية العام الجاري.