«طيران الإمارات» تستخدم تقنية صديقة للبيئة لتنظيف طائراتها

دبي (الاتحاد)

عرضت طيران الإمارات، بمناسبة يوم البيئة العالمي، تقنية «التنظيف الجاف» الصديقة للبيئة التي تستخدمها لتنظيف طائرات أسطولها، والتي تمكنها من توفير ملايين اللترات من المياه كل عام. وتقتضي هذه التقنية، كما تدل تسميتها، استخدام كميات قليلة من المياه، أو حتى عدم استخدام المياه، وهو ما يتناقض مع الأساليب التقليدية التي تتطلب عادة آلاف اللترات من المياه لتنظيف كل طائرة.

ويتراكم على السطح الخارجي لهيكل الطائرة أثناء طيرانها طبقات من الغبار والملوثات، التي لا يقتصر تأثيرها على جعل الطائرة متسخة وغير جذابة، بل تؤدي إلى استهلاك وقود أكثر لأنها تجعل الطائرة أثقل وتحد من حركتها وسرعتها في الأجواء. وعادة ما يجري تنظيف الطائرات باستخدام رشاش مياه بضغط عال أربع أو خمس مرات في العام. إلا أن تنظيف طائرة الإيرباص ‏A380 ‬بهذا ‬الأسلوب ‬التقليدي ‬يستهلك ‬في ‬المتوسط ‬أكثر ‬من ‬11300 ‬لتر ‬من ‬الماء، ‬في ‬حين ‬تحتاج ‬طائرة ‬البوينج ‬777 ‬إلى ‬9500 ‬متر ‬في ‬كل ‬مرة.