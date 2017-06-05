«أدنيك» تطلق خدمة مركز خدمات العارضين الإلكترونية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، خدمة مركز خدمات العارضين على شبكة الإنترنت، وهي عبارة عن منصة إلكترونية تمكّن العارضين ومنظمي المعارض من طلب الخدمات الخاصة بالفعاليات التي يرغبون بإقامتها في قاعات أدنيك والدفع لقاء هذه الخدمات عن طريق الإنترنت مباشرة، وبذلك تصبح أدنيك أول شركة في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي تقدم هذه الخدمة المبتكرة.

ويمكن الوصول للمنصة الإلكترونية التي تم إطلاقها كجزء من خدمات أدنيك الذكية، عبر جميع القنوات الخارجية الخاصة بالشركة، التي تشمل الموقع الإلكتروني . وتقدم المنصة حالياً 141 خدمة ضمن 7 فئات، ومن المنتظر إضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية مستقبلاً.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض: «يسرنا أن نكون أول مشغل لخدمة مركز خدمات العارضين في منطقة آسيا والمحيط الهادي. حيث تعتبر هذه الخدمة استكمالاً لجهود الشركة في تلبية احتياجات عملائها من العارضين ومنظمي المعارض عبر بوابة واحدة».

وأشار الظاهري إلى أن أدنيك تعتبر من الشركات الرائدة في اعتماد أحدث التقنيات بما يخدم عملاءها، ويوفر عليهم الجهد والوقت، مؤكداً أن مركز خدمات العارضين هو منصة حيوية توفر مزيداً من الكفاءة في تقديم الخدمات بما يتجاوز توقعات العملاء، مضيفا أن المنصة الجديدة تدعم دور الشركة بأن تكون المكان المفضل لإقامة الفعاليات والمعارض واستقطاب العارضين من مختلف أنحاء العالم.

وتستخدم خدمة مركز خدمات العارضين الإلكترونية أحدث التقنيات لضمان أكبر قدر من الكفاءة والراحة للعملاء أثناء الطلب والدفع عبر الإنترنت للحصول على الخدمات المطلوبة. ويتم تأمين الخدمة أيضاً بواسطة SSL التي تضمن أعلى معايير السلامة لبيانات المستخدم.