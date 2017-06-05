الإمارات تعرض تجربتها في استشراف مستقبل الطاقة خلال «إكسبو أستانا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المجلس الوطني للإعلام، انتهاء الاستعدادات لافتتاح جناح الإمارات العربية المتحدة الذي يعرض تجربة الدولة في استشراف مستقبل الطاقة، في «إكسبو أستانا» الذي يقام خلال الفترة ما بين 10 يونيو و10 سبتمبر 2017، تحت شعار «طاقة المستقبل».

يشكل الجناح الذي يتولى المجلس الوطني للإعلام بناءه وإدارته والإشراف عليه، منصة تفاعلية تتيح لزواره الاطلاع على ملامح مستقبل قطاع الطاقة والتطورات التي يشهدها، من خلال تجربة فريدة تسهم في تعزيز تفاعل ضيوف الجناح مع المعلومات والبيانات المعروضة، وإظهار الوجه الحضاري المشرق لدولة الإمارات وانفتاح أبنائها على العالم، حسب بيان أمس.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام: «يعتبر جناح دولة الإمارات في إكسبو أستانا 2017، تجسيداً عملياً لمسيرة تطور الدولة التي تحرص على التوظيف الأمثل للخبرات والكفاءات لتطوير القطاعات الحيوية في المجتمع، حيث يوفر الجناح فرصة للاطلاع على النموذج المبتكر الذي تعتمده دولة الإمارات لاستشراف المستقبل الذي يقوم على المزج بين القدرات البشرية والتقنيات الحديثة للارتقاء بحياة الإنسان».

وبين معاليه أن دولة الإمارات، ومن خلال توجيهات ومتابعة ودعم قيادتها الرشيدة، وضعت استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة، واعتمدت نهج التعاون الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً معاليه أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة عبر مشاريعها المحلية والدولية الكبيرة، فضلاً عن عدد من المشاريع التي ساهمت بشكل مباشر في تحقيق أثر إيجابي في الكثير من الدول النامية.

ولفت معالي الدكتور سلطان الجابر إلى أن المشاركة في إكسبو أستانا 2017 تتيح للدولة الفرصة لعرض تجاربها المتعلقة بضمان أمن الطاقة، من خلال تنويع مصادرها لمواكبة التطور الصناعي والنمو الاقتصادي المتسارع، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وطموحات الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنمية البشرية.

ويشتمل جناح دولة الإمارات في إكسبو أستانا 2017 على فعاليات متنوعة، تهدف إلى الحد من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ على المستوى العالمي، واستعراض المبادرات العالمية في مجال الطاقة التي تحقق التنمية المستدامة، كما سيقدم الجناح عدداً من المشاريع الاستكشافية والخطط المستقبلية لتوفير النمو والازدهار للمجتمع الإماراتي.

ويعد جناح دولة الإمارات الأكثر اتساعاً في المعرض من حيث مساحته التي تزيد على 980 متراً مربعاً، وتم تصميمه ليستقبل نحو 7000 زائر يومياً، وستتم فيه الاستعانة بمضيف افتراضي لإرشاد الزوار وشرح محتوى الجناح الذي تستغرق جولة الزائر فيه نحو 20 دقيقة.