أحمد خليل «عيناوياً»

دبي (الاتحاد)

وافقت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين برئاسة راشد الزعابي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، على قيد أحمد خليل بشكل رسمي في قائمة العين، قادماً من الجزيرة، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ العقد بين اللاعب وناديه السابق بالتراضي، ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في اللائحة، ويأتي توقيع خليل لتدعيم الخط الأمامي لـ «الزعيم» الذي يستعد للمنافسة قارياً ومحلياً، كما ينتظر أن يرسل العين قائمته المشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.

وتفيد المتابعات بأن أحمد خليل خاض أول تدريب له في «قلعة البنفسج»، مساء أمس، فور موافقة لجنة أوضاع اللاعبين على قيده بالفريق الأول، حيث خاض اللاعب تدريباته في صالة الجيم، تحت إشراف المعد البدني لنادي العين، فيما بات من المقرر أن يظهر في التدريب الرئيس للفريق مساء اليوم، في إطار استعداداته لمواجهة الظفرة بعد غدٍ بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بينما يبقى قرار مشاركته بيد المدرب الكرواتي زوران ماميتش.

وكان أحمد خليل قد غاب عن المشاركة في المباريات لفترات طويلة، قبل أن يعيده الإيطالي زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني، خلال كأس الخليج التي حل فيها المنتخب وصيفاً، واستعاد خليل جزءاً كبيراً من لياقته الفنية وجاهزيته خلال تلك الفترة.

وكانت الساحة الرياضية قد شهدت حالة من الجدل حول موقف اللاعب من القيد، بعدما رفضت اللجنة قيد خليل على سبيل الإعارة بكشوفات العين، وتم إغلاق باب القيد الشتوي يوم 8 الجاري، دون تسجيل «هداف الأبيض»، ما أدى لتحويل الصفقة إلى «الانتقال الحر» بعد فسخ خليل تعاقده مع الجزيرة، ضمن المدة القانونية التي تتيح ذلك، وكان أمام خليل 21 يوماً، لتحديد وجهته الجديدة، والتي كانت ممثلة في «الزعيم».