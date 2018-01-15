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عمومية «إعمار» تقر توزيع 4 مليارات درهم من حصيلة الطرح
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تاريخ النشر: الإثنين 15 يناير 2018

حسام عبدالنبي (دبي)

وافقت الجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية، أمس، على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع 4 مليارات درهم من حصيلة الطرح العام لأسهم شركة إعمار للتطوير.

وأقرت «العمومية» توزيع 3 مليارات درهم خلال الشهر الجاري، يعقبها مليار درهم عقب إقرارها من الجمعية العمومية للشركة أبريل المقبل. وأكد محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار»، أن التوزيعات تعد استثنائية، وتختلف عن توزيعات الأرباح السنوية عن العام المالي 2017، والتي ستخضع لظروف السوق وستناقشها الجمعية العمومية السنوية. يذكر أن نصيب السهم من الأرباح المقرر توزيعها في يناير والتي تبلغ 3 مليارات درهم يقدر بنحو 42 فلساً.

     
 

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