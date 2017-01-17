بالصور.. لاجئون سابقون يحكمون: أحمد ومريم وصادق.. نجوم سياسية لامعة في الغرب

(لندن – دينا محمود)

عندما وصل الصبي الصومالي «أحمد حسين» إلى كندا عام 1993 طالباً اللجوء إلى أراضيها، لم يكن يحلم بأن يقف بعد ذلك بأربعة وعشرين عاماً ليؤدي اليمين الدستورية وزيراً في حكومتها.

لكن هذا ما حدث قبل أسبوع بالتحديد، عندما أسند رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو منصب وزير شؤون الهجرة واللاجئين والمواطنة في حكومته لـ«حسين»، الذي لاذ بكندا فراراً من وطنٍ لا تزال الصراعات تمزقه حتى الآن.

وبالرغم من الترحيب الذي حظي به هذا الاختيار، فإن المحامي الشاب - الحاصل كذلك على درجة جامعية في التاريخ من كلية الآداب بجامعة "يورك" الكندية لا يشكل حالة فريدة من نوعها سواء داخل كندا أو خارجها، وإن كان أول وزير من أصل عربي ينضم لحكومة أوتاوا على الإطلاق.

ففي إبريل من عام 2015، فاجأ رئيس الوزراء الكندي الكثيرين باختيار «مريم منصف» ذات الأصل الأفغاني، وزيرةً للمؤسسات الديمقراطية، لتصبح هذه السيدة التي كانت وقتذاك في الثلاثين من عمرها واحدة من أصغر الوزراء في الحكومة.