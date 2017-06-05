«زيزو» يتوج 4 مرات لاعباً ومساعداً ومدرباً 12 رقماً للتاريخ في ليلة «المجد الثاني عشر»



تاريخ النشر: الإثنين 05 يونيو 2017 محمد حامد (دبي) بين تاريخ يصنعه الريال، وأرقام يحققها رونالدو، لا لشيء إلا لكي يحطمها من جديد، وأسطورة ملكية يؤكدها زيزو، وبين أحلام اليوفي التي تبخرت، وانكسار في نهاية المشوار للمرة السابعة، شهد نهائي كارديف التاريخي عدة أرقام تاريخية، صنعها الريال وحققها بقدم وعرق الدون، وعقل زيدان. 01 ساعة الريال هي ساعة الريال أو زمن الريال، فقد حقق 12 بطولة لدوري الأبطال، لتكتمل «ساعة المجد»، والفريق الأقرب للملكي في عدد مرات التتويج اللقب هو الميلان ب7 بطولات، وفي ظل القاعدة التي تجعل الحصول على اللقب لمرتين متتاليتين أمراً صعباً، فإن الريال سيظل متربعاً على العرش القاري لفترات طويلة قادمة. 02 ... المزيد