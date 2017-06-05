إسماعيل أحمد يغيب 6 أسابيع

العين (الاتحاد)

يغيب إسماعيل أحمد مدافع المنتخب الوطني والعين عن الملاعب لمدة 6 أسابيع على الأقل، بعد أن أجرى جراحة ناجحة في برشلونة، لتنظيف غضروف الركبة، وحرص على طمأنة الجماهير على حالته الصحية، متمنياً أن يعود أقوى، قال: وفقاً لتقرير الطبيب المعالج، فإن الفترة المحددة لغيابي تتراوح من شهر إلى شهرين، إلا أنني أدرك جيداً أن العلاج والتأهيل يتطلبان جهوداً مضاعفة خلال المرحلة المقبلة ورغبة كبيرة، ولن أستعجل العودة، بقدر ما أحرص على بلوغ درجة الجاهزية التي تساعدني على الأداء بقوة مع زملائي اللاعبين، لأن الفريق في حاجة إلى جهود جميع العناصر الموجودة في القائمة خلال تحدياته الكبيرة بالموسم المقبل.

وحول رسالة الشكر التي وجهها له الكرواتي زوران ماميتش، بعد مباراة ذوب آهن في «الآسيوي»، لتحامله على الإصابة، قال: المدرب يجيد لغة التعامل مع الجميع، ويتمتع بقدرة عالية في تحفيز اللاعبين على إظهار أفضل ما لديهم خلال التحديات القوية، والمؤكد أنني أو أي لاعب آخر في صفوف الفريق لن يتردد في التحامل على نفسه، وإظهار الرغبة القوية وروح القتال، من أجل الظهور المشرف لكرة الإمارات في المحافل الدولية.

وأضاف: كان من المقرر إجراء الجراحة منذ فترة، إلا أنني تحدثت مع الطبيب حول إمكانية التأجيل حتى نهاية الموسم، لأن الفريق في أمس الحاجة لجهود أي لاعب، في ظل الإصابات التي طالت عدداً كبيراً من اللاعبين الدوليين، خصوصاً في الدفاع، الأمر الذي يحتم على اللاعبين تلبية نداء الواجب والدفاع عن شعار النادي.