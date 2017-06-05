حتا يجدد التعاقد مع عدنان حسين

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

نجح حتا في تجديد عقد عدنان حسين لاعب الوسط، بينما يتوقع أن يتم التجديد أيضاً لناصر الدهماني خلال الساعات المقبلة، وذلك لدعم الاستقرار داخل النادي والمحافظة على المستوى الفني العالي، الذي منح الفريق فرصة البقاء في «المحترفين»، رغم المنافسة القوية التي واجهت «الإعصار» في الموسم الماضي، وسبق للإدارة تجديد التعاقد مع كل من أدريان روبوتان، علي درويش، صاموئيل روزا، محمد مال الله، محمود حسن، لاحج صالح، عيسى عبيد، والتعاقد مع الشقيقين محمود وحمدان قاسم من ناديي الشباب ودبا الفجيرة، وعبدالله علي من نادي الإمارات، وتبقى أمام حتا التعاقد مع مجموعة محددة من العناصر حسب توصية المقدوني جوكيكا، إلى جانب التعاقد مع حارس جديد بعد انتهاء إعارة سيف البادي من الجزيرة.

وأكد ناصر الدهماني، أن جميع الترتيبات المتصلة بتجديد العقد مع حتا أوشكت على الانتهاء، وقال: «ربما تشهد الساعات المقبلة توقيع العقد رسمياً، خصوصاً أنني أشعر بأهمية ما يمكن أن أقدمه للنادي في الموسم الجديد لتعويض غيابي عن معظم مباريات الموسم بداعي الإصابة التي طالتني مطلع الموسم»، مضيفاً أن عدم وجوده في المعسكر الخارجي الذي أقيم في ألمانيا الموسم الماضي من الأسباب المؤثرة في عدم مشاركته ضمن التشكيلة الأساسية، رغم مشاركته في 10 مباريات مع فريق 21 بطلب من المدرب جوكيكا لمساعدتي على بلوغ الجاهزية المطلوبة.

وأضاف: «أشعر بالتقصير مع نادي حتا رغم التقدير الكبير الذي حظيت به من النادي، وأتمنى أن يشهد الموسم الجديد درجة أكبر من المشاركة في المباريات، وذلك لتأكيد التطور الكبير الذي حققه الفريق في الموسم الماضي، والعمل على الاستفادة من الظروف كلها لحصد النتائج الإيجابية، والشيء الجيد أن الدعم الكبير من إدارة النادي والجهود الرائعة من الجهازين الفني والإداري من العوامل المهمة لمتابعة الأداء الإيجابي رغم التوقعات الكبيرة بارتفاع مستوى المنافسة في الموسم الجديد».

وكشف الدهماني عن خوضه تدريبات مكثفة في «صالة الحديد» حتى يكون في أفضل درجة من الإعداد البدني قبل الانضمام إلى مرحلة التجمع الداخلي للاعبين في يوليو المقبل، وذلك تمهيداً للسفر إلى المعسكر الخارجي، وخوض المرحلة الأخيرة من الإعداد على نحو يمنح الفريق الجاهزية التي تسعفه لإظهار أفضل ما لديه في الموسم الجديد.