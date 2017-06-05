«الأبيض» يواجه لاوس ودياً في معسكر ماليزيا

كوالالمبور (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الوطني تجربة ودية مع لاوس، يوم الأربعاء المقبل، ضمن المعسكر الحالي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث يسعى الجهاز الفني لـ «الأبيض» بقيادة الأرجنتيني إدجاردو باوزا، من خلال البروفة قبل مباراة تايلاند الرسمية، للتعرف أكثر إلى إمكانيات اللاعبين وقدراتهم والجاهزية البدنية لكل منهم، إضافة إلى رسم ملامح التشكيلة الرئيسة التي يدخل بها لقاء تايلاند 13 يونيو الجاري، على أرضية ملعب راجامنجالا في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وقال عبدالله صالح، مشرف المنتخب الوطني الأول: الودية تأتي بناء على طلب الجهاز الفني للمنتخب بخوض تجربة مع منافس آسيوي، يكون أسلوب لعبه وتكتيكه مقارباً للمنتخب التايلاندي، إضافة إلى إدراكنا التام لأهمية المباراة الودية للمدرب باوزا، ولكل أعضاء الجهاز الفني، كونها ستساعد كثيراً في تحديد مواطن القوة والضعف في المنتخب، وتساعد على تعزيز النقاط الإيجابية وتلافي السلبيات التي سجلها باوزا خلال فترة معسكري دبي وماليزيا.

وأشار مشرف المنتخب الوطني، إلى أن «الأبيض» يؤدي تدريباته اليومية ضمن معسكره الماليزي منذ انطلاقه بشكل رسمي قبل ثلاثة أيام، حيث أجرى الجهاز الفني ثلاث حصص تدريبية ومحاضرات نظرية، ركز من خلالها كثيراً على الجوانب الفنية والملاحظات النظرية للاعبين، إضافة إلى العمل المستمر الذي يقوم به مدربا اللياقة البدنية جوليو أندريس كلينير، ولويس جابرييل للوصول إلى الجاهزية القصوى للاعبين، قبل المواجهة المرتقبة مع تايلاند، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

بدوره، قال عبيد هبيطة مدير المنتخب الوطني الأول: ندرك تماماً أن مهمة المنتخب الوطني صعبة، وأن المنافسة على أشدها بين المنتخبات في المجموعة، لكن الفرصة موجودة وعقدنا العزم جميعاً كجهازين إداري وفني ولاعبين، وبدعم كبير من اتحاد الكرة، على مواصلة مشوار المنافسة في التصفيات، مهما كانت الظروف والتحديات التي ربما نواجهها.