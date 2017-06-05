«مبروك جالك ولد».. دراما اجتماعية في إطار كوميدي

سعيد ياسين (القاهرة)

«مبروك جالك ولد» مسلسل اجتماعي درامي كوميدي استعراضي غنائي يعد أحد الأعمال الفنية المهمة التي تناولت حياة المصريين في أواخر السبعينيات، من حيث الطباع والأخلاق.

ودارت الأحداث حول مدرسة التربية الموسيقية في إحدى المدارس «ليلى» التي تزوجت من المهندس «محمود عبدالوهاب»، وتحلم بإنجاب طفل منه، وبعد مضى خمس سنوات تكتشف أنها حامل، وبعد الذهاب إلى الطبيب مع زوجها تكتشف أن الحمل كاذب، ويطلب الطبيب عمل أشعة وتحاليل ليعرف من يحتاج من الزوجين للعلاج، ويسافر «محمود» للعمل وتتهمه والدة زوجته بأنه يتهرب من الكشف، وتقرر الزوجة الذهاب للكشف على نفسها، ثم يكتشف الطبيب صعوبة حملها ويخبر الزوج بذلك، وبمرور الوقت تكتشف الزوجة أن لمحمود طفلا «عمرو» من زوجته الأولى «نادية» التي تزوجها قبل سبع سنوات في الإسكندرية لمدة شهر، ولا يعرف عنه شيئاً، ويقوم خال الطفل بخطفه ليستولي على ميراثه بعد وفاة أمه، وتتصاعد الأحداث.

وقدمت نيللي في المسلسل عدداً من الأغنيات سواء بمفردها أو بمصاحبة أطفال المدرسة والتي لحنها الموسيقار عمار الشريعي، ومنها «كان في فراشة صغنططة» وتعد من أجمل أغاني الأطفال التي قدمتها نيللي، وأغنيات «بتبتسم»، و«سواقنا مفيش زيه»، وشاركها غنائها محمد شوقي وبدر الدين جمجوم والأطفال، و«اطلعوا السلم تعالوا»، واستعراض «كان فيه صحرا حلوة كبيرة»، أما محمود عبدالعزيز، فقدم شخصية المهندس «محمود»، وكانت المرة الأولى التي يجسد فيها في مسلسل تلفزيوني شخصية أب بعد أن شارك في بطولة مسلسلات منها «كلاب الحراسة»، و«الإنسان والمجهول». وكان المسلسل فاتحة خير عليه، حيث انطلق بعده وقدم واحداً من أفضل أدوره التلفزيونية، من خلال مسلسل «البشاير»، ثم «رأفت الهجان» الذي جعله يتربع على عرش النجومية حتى وفاته، كما قدم بدرالدين جمجوم شخصية «منتصر» مدرس التربية الفنية في المدرسة، الذي يتودد لزميلته «ليلى» التي يحبها رغم تهكمها عليه طوال الوقت، ويأمل في انفصالها عن زوجها ليتزوجها، وأدى سعيد عبدالغني شخصية شقيق الزوجة الأولى الذي يطمع في ثروة شقيقته، ويسعى بعد مرضها لخطف ابنها والتخلص منه حتى ينفرد بميراثها، وجسد جمال إسماعيل شخصية المهندس «خيري» زميل «محمود» في العمل والذي يسعى لتزويجه من شقيقته الأرملة حتى يتمكن من إنجاب الطفل الذي يحلم به، وجسدت ملك الجمل شخصية ناظرة المدرسة الحاسمة، في حين جسدت دلال عبدالعزيز شخصية الزوجة الأولى «نادية»، وقدمت نعيمة وصفي شخصية والدة «ليلى»، وماجدة زكي «المدرسة سميحة»، أما محمود المليجي الذي ظهر كضيف شرف في المسلسل، فقدم شخصية رئيس «محمود» في العمل، وكتب القصة والسيناريو والحوار للمسلسل المؤلف لينين الرملي وأخرجه فهمي عبدالحميد الذي كان أخرج لنيللي فوازيرها الرمضانية الشهيرة.