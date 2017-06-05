ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين

أحمد محمد (القاهرة)

من دعوات عباد الرحمن، وجميل الكلمات الحسان، دعوتهم الثانية، فقالوا كما جاء في كتاب الله القرآن الكريم: (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً)، «سورة الفرقان: الآية 74»، أي يا ربنا هب لنا من هباتك العظيمة الكثيرة أزواجاً، وذرية صالحة، من يعمل لك بالطاعة، فتقر أعيننا بهم في الدنيا والآخرة، فهم يلحون بهذا السؤال، كما أفاد الفعل المضارع يقولون، أن يرزقهم الله تعالى من يخرج من أصلابهم ومن ذرياتهم من يطيعه، ويعبده وحده لا شريك له.

ويقول العلماء، إن هذا الدعاء لأزواجهم وذريتهم في صلاحهم، فإنه دعاء لأنفسهم، لأن نفعه يعود عليهم، ويدوم في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عنه عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»، وفي الآخرة مرافقتهم في جنات النعيم، قال تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ...)، «سورة الطور: الآية 21»، بل ويعود هذا النفع إلى عموم المسلمين.

قال الطبري، والذين يرغبون إلى الله في دعائهم ومسألتهم بأن يقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ما تقر به أعيننا من أن تريناهم يعملون بطاعتك، يعبدونك فيحسنون عبادتك، واجعلنا أئمة يقتدي بنا من بعدنا، واجعلنا للمتقين الذين يتقون معاصيك، ويخافون عقابك إماما يأتمون بنا في الخيرات، لأنهم إنما سألوا ربهم أن يجعلهم للمتقين أئمة ولم يسألوه أن يجعل المتقين لهم إماماً، وقال واجعلنا للمتقين إماما، لأنه تعالى ينبهنا إلى أن الإمام هو الذي يسير على وفق منهج الله ولا يحيد عنه.

وقرة أعين، كناية عن السرور والفرح، وهو مأخوذ من القرر، وهو البرد، لأن دمعة السرور باردة، قال الزجاج يقال أقر الله عينك، صادف فؤادك ما يحبه، وهذا هو الشعور الفطري الإيماني العميق، شعور الرغبة في مضاعفة السالكين في الدرب إلى الله عز وجل، وفي أولهم الذرية والأزواج، فهم أقرب الناس تبعة، وأول أمانة يُسأل عنها الرجال. واجعلنا أئمة هدى يقتدي بنا أهل التقوى، في الفعل والقول، وفي إقامة الدين، وسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين، هو طلب من الله أن يهديهم ويوفقهم، ويمنَّ عليهم بالعلوم النافعة، والأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة التي توصلهم إلى هذه المنزلة العليّة، وسؤالهم هذا لأعلى درجات العبودية.

وقد دعا عباد الرحمن ربهم، وهب لنا من ذرياتنا أولادا ملتزمين بمنهج الله لا يحيدون عنه ولا يكلفوننا فوق ما نطيق في قول أو فعل لأن الولد إن جاء على خلاف هذه الصورة كان مصيبة كبرى لوالديه، بدليل أن الرجل قد يسرف على نفسه بأنواع المعاصي، وقد يقصر في حق الله، لكن يحزن إن فعل ولده مثل فعله، يريد أن يرى في أولاده كل تطلعاته وكل ما يتمناه، والولد حين يكون على هذه الصورة يربح والديه في الدنيا وفي الآخرة، لأنه صالح لا ينقطع بره بوالديه لموتهما، إنما يظل باراً بهما حتى بعد الموت فيدعو لهما، وفي الآخرة يجمعهم الله في مستقر رحمته.

ودلّ هذا الدعاء على سؤال الله أن يكونوا كاملين لهم ولغيرهم، هادين مهتدين، وهذه أعلى الحالات، وأجلّ الكمالات، فجزاهم بالمنازل والدرجات العالية (أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَاماً)، «سورة الفرقان: الآية 75».

وقد بيّن النبي علو منازل أهل الغرف، قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ»، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ، قَالَ: «بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ».