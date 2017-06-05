«الجامع المعلق».. نموذج لروعة وفخامة العمارة المملوكية

مجدي عثمان (القاهرة)

لم يتبق من منشآته العديدة التي وردت بوثيقته سوى المدرسة المحمودية أو مسجد ومدرسة جمال الدين الاستادار أو مسجد الكردي، بحي الجمالية، وانتهى من عمارتها في شهر رجب 811 هـ - 1407م وجعلها لتدريس المذاهب الفقهية الأربعة للطلبة والصوفيين من أهل مصر والشام، وأوقف عليها الكثير، فجاءت كما يقول المقريزي في أحسن هندام وأتم قالب وأفخر زي وأبدع نظام.

يقول علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية: هذه المدرسة بشارع الجمالية تجاه القره قول - قسم الشرطة - أنشأها الأمير جمال الدين الاستادار سنة 810 هـ، وهي عامرة الآن وتعرف بالجامع المعلق، وقد ذكرناه في الجوامع «جامع المعلق» هو بخط الجمالية عن شمال الذاهب من المشهد الحسيني إلى باب النصر ويعرف أيضاً بجامع الجمال أو الجمالي والجماني، وهو معلق يُصعد إليه بعدة درج وشعائره مُقامة، وكان أولاً مدرسة تُعرف بمدرسة الأمير جمال الدين الاستادار، وذكرها المقريزي في ذكر المدارس، فقال: هذه المدرسة برحبة باب العيد كان موضعها قيسارية يعلوها طباق موقوفة فأخذها الأمير جمال الدين وابتدأ بشق أساسها سنة 810 وانتهت عمارتها سنة 811 هـ، ونقل إليها جملة مما كان بمدرسة الأشرف شعبان التي كانت تجاه الطلبخانة من قلعة الجبل من شبابيك نحاس مكلف بالذهب والفضة وأبواب مصفحة بالنحاس المكلف ومصاحف وكتب حديث وفقه وغيره، اشترى ذلك من الملك الصالح المنصور حاجي بن الأشرف بمبلغ 600 دينار وكانت قيمتها عشرة أمثال ذلك.

وقد وصف المقريزي خزانة الكتب في المدرسة التي أنشأها الأمير جمال الاستادار قائلاً: هذه المدرسة بخط الموازنيين خارج باب زويلة تجاه دار القردمية أنشأها الأمير جمال الدين محمود بن عليَّ الاستادار ورتب بها درساً وعمل فيها خزانة كتب لا يُعرف اليوم بديار مصر ولا الشام مثلها، وبهذه الخزانة كتب الإسلام من كلّ فن، وهي من أحسن مدارس مصر، وكان مما حوت، عشرة مصاحف طول كل مصحف منها أربعة أشبار إلى خمسة في عرض يقرب من ذلك، أحدها بخط ياقوت، وآخر بخط ابن البواب، وباقيها بخطوط منسوبة، معمولة في أكياس الحرير الأطلس.

والأمير جمال الدين يوسف الاستادار ولد في سنة 752 هـ - 1352 م بالبيرة في فلسطين، لأب يعمل واعظاً، ونشأ حافظاً للقرآن وكان يرتدي زي رجال الدين، وبعد وفاة والده قدم إلى القاهرة سنة 770هـ - 1370م، فخلع زي رجال الدين وخدم الأمير بجاس، وانخرط في وظائف الدولة حتى وصل إلى منصب الاستادار، وهي كلمة أصلها فارسي، وتتكون من مقطعين «إستا» بمعنى الأخذ و«ادار» بمعنى ممسك وأُدغمت الكلمتان فصارتا «استادار»، بمعنى «المتولي»، وسمي بذلك لأنه يتولى أخذ أو جمع المال‏.‏