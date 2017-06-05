مذيعو نشرات الأخبار.. يقظة وشعور بالواجب

أبوظبي (الاتحاد)

الإفطار على رأس العمل، واحد من أبرز الطقوس الرمضانية لدى الكثيرين، وواجب يؤدونه بفخر ويشعرون من خلاله بالسعادة وهم يؤدون عملهم على أكمل وجه، من أجل توفير مختلف الخدمات لغيرهم من أفراد المجتمع.

علي النعماني، رئيس تحرير بالإنابة ومذيع في شبكة أبوظبي الإذاعية، قال إن أجواء الإفطار على رأس العمل طيبة وجميلة، ويمكن وصفها بالمرحة أحياناً وكأنك تجلس في البيت مع أهلك، حيث إن شهر رمضان له خصوصية متفردة بسبب الأجواء الجميلة التي تميزه، لدرجة أن بعض الزملاء قد يكونوا في عطلتهم أو يوم أحارتهم لكنهم يأتون من المنزل لتناول طعام الإفطار معنا للاستمتاع بهذه اللحظات الجميلة والحصول على شحنة إيجابية من المكان والأفراد الموجودين فيه.

تأثير إيجابي

وأكد أن الصيام يترك تأثيراً إيجابياً على صوت المذيع، كونه يخرج صوته من منطقة القرار، وهنا يأتي الصوت أكثر قوة وحلاوة، ويلقي بتأثيره الإيجابي في آذان المستمعين، وتحديداً فيما يخص مذيعي الأخبار، لأنه في أثناء تقديم النشرة ويكون الصوت قوياً يكون الأداء مرتفعا بحسب معايير العاملين في المجال الإعلامي. وعن المواقف الطريفة التي عاصرها خلال فترة عمله بالإذاعة، أوضح أنه أحيانا قد يخرج من المذيع لفظ خارج السياق وبشكل غير متوقع، ولكن الله ستركون هذه المرات قليلة جدا ولم تؤثر الكلمات الخارجة عن السياق تأثير جوهري على الخبر الذي نذيعه أو البرنامج الذي نشارك فيه.