سارة الشنقيطي: قالب حلوى أوصلني إلى فقراء جيبوتي

أحمد السعداوي (أبوظبي)

سارة الشنقيطي، اسم بارز في عالم الأعمال الإنسانية من خلال عدة مبادرات خيرية مهمة، ومنها «حياة درهم» التي توجهت بها إلى مجموعة من سكان إحدى الدول الإسلامية الشقيقة وهي دولة جيبوتي، سعت فيها إلى توفير حياة تنموية لإنسان من عالم الفقر تعتمد على وجودها في أساسيات الحياة السبع وهي الماء، الغذاء، المأوى، التعليم، الصحة، العمل، الأمان.. وهو ما نجحت فيه إلى حد كبير عبر تعاونها مع جمعية دار البر في دبي، والتي كان لجهودها أبلغ الأثر في الوصول بأهداف المبادرة إلى غايتها، كواحدة من الخطوات الإنسانية المهمة في مسيرة الشنقيطي صاحبة العديد من الإنجازات ومنها دخولها موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية عام 2013 عن فكرة مشروع أكبر لوحة شوكولاتة ترافيلس موزايك في العالم، والتي صممت على شعار دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020 الدولي، والتي وجهت المكافأة التي حصلت عليها من خلالها لتكون نقطة البداية في حملة «حياة درهم».

مبادئ عظيمة

وعن الأسباب التي دفعتها للعمل في المجال الإنساني، تؤكد أنها فطرة طبيعية لدى كل أبناء الشعب الإماراتي ومبادئ عظيمة استلهمناها من القيادة الرشيدة وما تركه لنا إرث الأجداد، ولذلك عندما توجت عشقها لعالم صناعة الحلويات بدخولها موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية عام 2013، والتبرع بكل المكافآت لفقراء جيبوتي ساعية لتحقيق رؤيتها في بناء قرية في جيبوتي لتلتزم بالوعد الذي قطعته على نفسها بأن يكون لها هدف إنساني.

إلهام اللحظة