ريد الظاهري: الإمارات مساهم رئيس في مشاريع الطاقة النظيفة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ريد حمد الشرياني الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية تنظيم فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 والتي من شأنها تشجيع رواد ورائدات الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الخبرات والمشاريع التي يجري استعراضها خلال فعاليات معرض طاقة المستقبل الذي تنطلق فعالياته اليوم الاثنين في مركز أبوظبي للمعارض، ويستمر حتى يوم 18 يناير الجاري.

وذكرت الظاهري في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن المعرض المصاحب لأسبوع أبوظبي للاستدامة وما يحتضنه من مشاركة لآلاف الشركات والمشاركين يشكل فرصة مهمة أمام أصحاب المشاريع للاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار بها والاستفادة من عوائدها في ظل توجه دولة الإمارات للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2050، الأمر الذي يشكل دافعاً هاماً لأصحاب الأعمال للخوض في هذا القطاع الحيوي والهام والمساهمة بشكل فاعل في توجه الدولة بشكل خاص ودول العالم بشكل عام نحو الطاقة النظيفة والحد من استخدام الطاقة التقليدية التي تسبب انبعاثات لغاز الكربون، ويكون لها تأثير سلبي على البيئة والإنسان.