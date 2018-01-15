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الطاقة العزيزة
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تاريخ النشر: الإثنين 15 يناير 2018

محمد المهري* خبير استثماري وباحث اقتصادي

كوكب الأرض موطن الطاقات والإمكانات، والطاقات أنواع منها خارجية، تفاعلية، كيميائية وفيزيائية، وطاقات داخلية تصدر من داخل الإنسان وتؤثر في الكون والبيئة.

النوع الأول يشمل الكهرباء والماء والاحتراق والتفاعلات النووية وغيرها، وطاقات الرياح والماء والشمس والتي تسمى بالبديلة، والنوع الثاني هي الطاقات الإيجابية والبشرية الفكرية والسلوكية.

وفلسفتنا الاقتصادية اليوم تدور حول الطاقتين، البديلة، و«العزيزة»، فالبديلة، هي المتنوعة من شمس وماء ورياح وغيرها، والتي تولد لنا الكهرباء وتوفر لنا الماء، لننعم بالحياة.

وهي من مسؤوليات الدول، واختصاصات الشركات، وللعلماء والمخترعين فيها إبداعات وإسهامات. لإسعاد الناس، وكل من يعيش على الكوكب المستدير.

والعلاقة بين الطاقتين، هي أن البديلة تولد وتوفر لنا الطاقة العزيزة، فالكهرباء والماء والغذاء طاقات عزيزة تجمل حياتنا وننعم بها، وبها نعيش وتستمر الإنسانية.

والطاقة العزيزة تعنى بالإنسان والفرد في المجتمع وهو المسؤول الأول عنها، تليه في المسؤولية الدولة والشركات التجارية والصناعية، فعلى الشركات أن توفر كل ما يحافظ على طاقتنا العزيزة من كهرباء وماء وغذاء وغيرها. ... المزيد
     
 

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