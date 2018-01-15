الطاقــة المتجــددة تتضاعـف 3 مرات بحلول 2035

حسونة الطيب (أبوظبي)

من المتوقع ارتفاع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بمنطقة الشرق، بنحو ثلاث مرات، من 5.6% أي ما يعادل 16.7 جيجاواط في 2016، إلى 20.6% لنحو 100 جيجاواط بحلول 2035، حسب تقرير توقعات الطاقة الذي أطلقته شركة سيمنز من مقرها الرئيس أمس في مدينة مصدر.

وفي غضون ذلك، تقدر احتياجات المنطقة من سعة التوليد، بنحو 483 جيجاواط، ما يعني طلبها لنحو 277 جيجاواط إضافية بحلول تلك الفترة.

وقال ديتمار زيرسدروفر، الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط والإمارات بشركة سيمنز: «في ظل التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين، حيث بلغ سعره نحو 70 دولاراً في الأسبوع الماضية والانخفاض الكبير في تكلفة الطاقة المتجددة، تبنت دول الشرق الأوسط خططاً تهدف لتنويع مواردها الاقتصادية. وارتفعت حصة المنطقة من الطاقة المتجددة، خاصة الرياح والشمسية، إلا أن التكلفة تظل تشكل التحدي الأكبر في ذلك».

وبتوقع بلوغ سكان العالم، نحو 8.6 مليار نسمة بحلول 2030، جاءت استجابة الإمارات سريعة، حيث كانت أول دولة في المنطقة تقوم بوضع خطة للطاقة المتجددة، حيث من المنتظر أن تفي مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050، نصف طلب الدولة من الكهرباء، حسبما أورده محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر.