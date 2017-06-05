انتخابات بريطانيا.. مفاجآت متوقعة

آدم تايلور*

قبل أسابيع قليلة، عندما تم الإعلان عن موعد الانتخابات البريطانية العامة والمبكرة التي ستجري في 8 يونيو (الخميس المقبل)، خُيّل للبعض أن الأمر يتعلق بصفقة سياسية محضّرة وجاهزة للتنفيذ، فقد أرادت رئيسة الوزراء تيريزا ماي من ورائها، توسيع الأغلبية الحكومية لحزب المحافظين في البرلمان، وهو إجراء قد يساعدها على الخوض في أعقد مراحل المفاوضات المتعلقة بالانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي «بريكسيت»، والتي انطلقت مؤخراً.

وبالنسبة للزعيم اليساري البارز جيريمي كوربين، الذي يقود حزب «العمال» المعارض، تبدو الأمور محبطة، فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن «حزب العمال» سيخسر عدداً كبيراً من المقاعد. وتوقع أحد أعضاء حزبه التعرض لما وصفها بـ«الهزيمة التاريخية الكارثية». ويتداول المحللون مخاوف واسعة الانتشار من أن تتحول بريطانيا إلى دولة الحزب الواحد، وبأن «العمال»، ممثل الجناح اليساري الأكثر شهرة في أوروبا، قد يتعرض للانهيار.

والآن، ومع اقتراب يوم التصويت، أصبحت هذه المخاوف تتضاءل وتنحسر شيئاً فشيئاً، بل بدأ «المحافظون» أنفسهم يعربون عن الخشية من نتائج هذه الانتخابات. وأظهرت سلسلة استطلاعات للرأي نظمتها مؤسسات بريطانية متخصصة، توجهاً واضحاً ومتزايداً من الناخبين لتأييد «العمال». وإذا كانت تلك الاستطلاعات صحيحة، فسيعني ذلك أن «ماي» ستخسر بالفعل بعض المقاعد في البرلمان بدلاً من كسبها. وتوقع استطلاع رأي واحد على الأقل احتمال الوصول بالانتخابات إلى حالة «البرلمان المعلّق»، حيث لا يحصل أي من الحزبين الرئيسيين على الأغلبية البرلمانية المطلقة، وهو السيناريو الذي قد يفضي إلى رؤية كوربين وقد أصبح رئيساً للوزراء لو تمكن من عقد تحالف مع «المحافظين».

ويطرح هذا السيناريو غير المتوقع سؤالين كبيرين، الأول: ما الذي يمكن أن يدفع البريطانيين إلى تغيير رأيهم بكوربين، وخاصة بعد أن سخر منه البعض على أساس استحالة انتخابه؟ والسؤال الثاني: هل يمكن أن تكون استطلاعات الرأي خاطئة؟

وعندما أعلنت «ماي» ذات مرة أن الانتخابات ستنظم في منتصف شهر أبريل، رأى محللون أنها كانت تهدف من وراء ذلك إلى الحصول على تفويض شخصي لقيادة بريطانيا باتجاه الخروج من الاتحاد الأوروبي، ورئيسة الوزراء هذه التي خاضت حملة انتخابية ضد الانسحاب البريطاني، أصبحت هي من يقود المسيرة السياسية في بريطانيا عقب استقالة دافيد كاميرون بعد تنظيمه استفتاء الانسحاب من الاتحاد العام الماضي، وستكون الانتخابات المقبلة أول امتحان كبير لها أمام الناخبين البريطانيين.