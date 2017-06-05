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تاريخ استطلاعات الرأي في بريطانيا عامر بنجاحات لـ«العمال» لم تتحقق، وكان أحدثها ذلك الذي توقع في العام 2015 فوز «ميليباند» برئاسة الوزراء، لكن خسارته جاءت بكوربين بديلاً عنه على رأس الحزب

انتخابات بريطانيا.. مفاجآت متوقعة
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تاريخ النشر: الأحد 04 يونيو 2017

آدم تايلور*

قبل أسابيع قليلة، عندما تم الإعلان عن موعد الانتخابات البريطانية العامة والمبكرة التي ستجري في 8 يونيو (الخميس المقبل)، خُيّل للبعض أن الأمر يتعلق بصفقة سياسية محضّرة وجاهزة للتنفيذ، فقد أرادت رئيسة الوزراء تيريزا ماي من ورائها، توسيع الأغلبية الحكومية لحزب المحافظين في البرلمان، وهو إجراء قد يساعدها على الخوض في أعقد مراحل المفاوضات المتعلقة بالانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي «بريكسيت»، والتي انطلقت مؤخراً.

وبالنسبة للزعيم اليساري البارز جيريمي كوربين، الذي يقود حزب «العمال» المعارض، تبدو الأمور محبطة، فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن «حزب العمال» سيخسر عدداً كبيراً من المقاعد. وتوقع أحد أعضاء حزبه التعرض لما وصفها بـ«الهزيمة التاريخية الكارثية». ويتداول المحللون مخاوف واسعة الانتشار من أن تتحول بريطانيا إلى دولة الحزب الواحد، وبأن «العمال»، ممثل الجناح اليساري الأكثر شهرة في أوروبا، قد يتعرض للانهيار.

والآن، ومع اقتراب يوم التصويت، أصبحت هذه المخاوف تتضاءل وتنحسر شيئاً فشيئاً، بل بدأ «المحافظون» أنفسهم يعربون عن الخشية من نتائج هذه الانتخابات. وأظهرت سلسلة استطلاعات للرأي نظمتها مؤسسات بريطانية متخصصة، توجهاً واضحاً ومتزايداً من الناخبين لتأييد «العمال». وإذا كانت تلك الاستطلاعات صحيحة، فسيعني ذلك أن «ماي» ستخسر بالفعل بعض المقاعد في البرلمان بدلاً من كسبها. وتوقع استطلاع رأي واحد على الأقل احتمال الوصول بالانتخابات إلى حالة «البرلمان المعلّق»، حيث لا يحصل أي من الحزبين الرئيسيين على الأغلبية البرلمانية المطلقة، وهو السيناريو الذي قد يفضي إلى رؤية كوربين وقد أصبح رئيساً للوزراء لو تمكن من عقد تحالف مع «المحافظين».

ويطرح هذا السيناريو غير المتوقع سؤالين كبيرين، الأول: ما الذي يمكن أن يدفع البريطانيين إلى تغيير رأيهم بكوربين، وخاصة بعد أن سخر منه البعض على أساس استحالة انتخابه؟ والسؤال الثاني: هل يمكن أن تكون استطلاعات الرأي خاطئة؟

وعندما أعلنت «ماي» ذات مرة أن الانتخابات ستنظم في منتصف شهر أبريل، رأى محللون أنها كانت تهدف من وراء ذلك إلى الحصول على تفويض شخصي لقيادة بريطانيا باتجاه الخروج من الاتحاد الأوروبي، ورئيسة الوزراء هذه التي خاضت حملة انتخابية ضد الانسحاب البريطاني، أصبحت هي من يقود المسيرة السياسية في بريطانيا عقب استقالة دافيد كاميرون بعد تنظيمه استفتاء الانسحاب من الاتحاد العام الماضي، وستكون الانتخابات المقبلة أول امتحان كبير لها أمام الناخبين البريطانيين.

ورغم أنها قالت من قبل إنها لن تدعو إلى تنظيم انتخابات مبكرة، فإن «ماي» يبدو وكأنها تنبهت إلى الأرقام الهزيلة التي حققها «العمال» في استطلاعات الرأي، وظنّت أن الوقت بات مناسباً للدعوة للانتخابات العامة، وهو دافع لا يمكن التنبؤ بنتائجه أبداً. ولو تمكنت من تحقيق فوز عريض في الانتخابات المقبلة فإن ذلك لن يقتصر على فوزها بأغلبية أوسع في البرلمان، بل سيمنحها أيضاً فرصة البقاء في الحكم خمس سنوات أخرى حتى حلول موعد الانتخابات العامة المقبلة، وخلال هذه المدة الطويلة يمكنها أن تتدبّر وتتمعّن في القضايا المعقدة التي ستترتب على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ... المزيد
     
 

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