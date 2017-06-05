خطوات لإنقاذ حياة الملايين

مايكل بلومبيرج*

للمرة الأولى في تاريخ البشرية، بات عدد الأشخاص الذين يموتون جراء الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب، والسرطان، يفوق عدد من يموتون بالأمراض المعدية، مثل الملاريا وشلل الأطفال. ولكن الطريقة التي نفكر بها في الوفيات، لا تواكب هذا الواقع الجديد. فنحن نميل عادة لقبول هذه الوفيات، على أنها أمر لا سبيل لتجنبه، في حين أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق. وتغيير هذه الفكرة يعد أمراً في غاية الأهمية لإنقاذ حياة الملايين من البشر في مختلف أنحاء العالم.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الأمراض غير المعدية مثل السكتات الدماغية، والسكري، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، تقتل 40 مليوناً من البشر كل عام، وأننا إذا ما أضفنا الحوادث إلى تلك الأمراض فسنجد أنها السبب في ثلاثة أرباع حالات الوفاة في العالم. وعلى رغم أن الإحصائيات تشير إلى أن 7 من بين كل 10 حالات وفاة في العالم تحدث نتيجة لهذه الأمراض غير المعدية، وأن كثيراً منها يمكن تجنبه، فإن حكومات العالم، بما فيها حكومة الولايات المتحدة ذاتها، لم تجعل من الوقاية من هذه الأمراض أولوية بالنسبة لها.

ومن بين الأسباب التي تؤدي إلى عدم الاهتمام بالأمراض غير المعدية، السبب الخاص بأننا نميل عادة إلى إلقاء اللوم على الإهمال الشخصي للضحايا، أو العوامل الجينية. وهذا هو السبب في أنني -وكجزء من دوري كسفير عالمي خاص لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الأمراض المعدية- بدأت في إنشاء شبكة عالمية من مسؤولي المدن في مختلف أنحاء العالم أطلقت عليها «الشراكة من أجل مدن صحية» مهمتها وضع السياسات الرامية، لمنع الوفيات الناتجة عن الأمراض غير المعدية، والإصابات، موضع التنفيذ.

وفيما يلي بعض المجالات التي يمكن من خلال اتباع بعض الخطوات الصغيرة نسبياً فيها أن ننقذ أعداداً هائلة من البشر من خطر الوفاة:

-الاعتماد على البيانات: تشير الإحصائيات إلى أن ثلثي عدد حالات الوفاة في العالم تقريباً، لا يبلغ عنها، وأن الملايين من حالات الوفاة التي يبلغ عنها لا يذكر في الشهادات الصادرة من المكاتب الصحية بشأنها السبب الدقيق للوفاة. وهذا هو السبب في أننا بدأنا برنامجنا المسمى «بيانات من أجل الصحة» الذي تشترك معنا الحكومة الأسترالية في تمويله، والذي يعمل في 19 دولة مختلفة، يعيش فيها أكثر من مليار من البشر، ويهدف في المقام الأول لسد الثغرة بين بيانات المواليد والوفيات.