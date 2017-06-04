إعادة 20 حوتاً جانحاً إلى البحر في سريلانكا

كولومبو (رويترز)

قالت البحرية السريلانكية، إنها أعادت 20 حوتاً جانحاً قبالة شاطئ بلدة سامبور بشرق سريلانكا إلى البحر بمساعدة السكان المحليين.

وقال مسؤولون الخميس الماضي، إنهم لا يعرفون سبب خروج الحيتان قرب الشاطئ بالقرب من ترينكومالي.

لكن المتحدث باسم البحرية تشاميندا والاكولوج قال لـ «رويترز»: «قد يكون ذلك بسبب تغير تيار البحر أو زيادة درجة حرارة سطح البحر».

وظل البحر قبالة سريلانكا هائجاً منذ الأسبوع الماضي بسبب عاصفة تحولت إلى الإعصار «مورا». ولقي ما لا يقل عن 206 أشخاص مصرعهم، وما زال هناك 92 في عداد المفقودين.

وتكثر الحيتان في المياه العميقة قبالة مدينة ترينكومالى التي تبعد 260 كيلومتراً عن العاصمة كولومبو، ما أكسبها شهرة لدى راغبي مشاهدة الحيتان والدلافين، والتي تكثر أيضاً في مناطق عدة، منها نيجومبو، جالي، ميريسا، هيكادوا، وبينتوتا.