«إكسبو 2020» يعرض تجربة نجاح في تطبيق الاستدامة

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

يعرض «إكسبو دبي 2020» قصة نجاح إماراتية في تطبيق مفهوم الاستدامة وتحويله من مفهوم نظري إلى واقع ملموس وإلى أسلوب حياة، وذلك ضمن استراتيجية واضحة الأركان ومحددة الأهداف؛ بهدف أن يكون أكثر نسخة مستدامة من الحدث الدولي على مدار تاريخ انعقاده منذ أكثر من 160 سنة.

ويؤكد أحمد الخطيب نائب رئيس شؤون العقارات، معرض «إكسبو 2020 دبي»، أن الاستدامة لدى «إكسبو 2020 دبي» ليست مجرد فكرة إنما هي ممارسة وميثاق يلتزم به لتقديم نموذج عالمي في الاستدامة، مشيراً إلى حرص «إكسبو» على إدماج الاستدامة في تفاصيل الحدث العالمي كافة.

وقال الخطيب، خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة مشاركة «إكسبو 2020 دبي» في أسبوع أبوظبي للاستدامة اليوم، إن «إكسبو 2020 دبي» يحرص منذ البداية على تحويل الاستدامة إلى واقع وممارسة من خلال وضع معايير عالمية للاستدامة ضمن شروط مناقصات المشاريع المطروحة مع المراقبة الصارمة لالتزام الشركات والمطورين بتطبيق هذه المعايير.

وأوضح أن «إكسبو 2020 دبي» سيظهر للعالم تجربة ريادية تنطلق من دولة الإمارات في ترسيخ مفهوم الاستدامة وسيشكل رسالة عالمية بأهمية الاستدامة بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن الاستدامة تمثل أحد أضلاع، مثل مواضيع «إكسبو 2020 دبي» الذي يتكون من الاستدامة والفرص والتنقل.