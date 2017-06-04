بوتين: متسللون أميركيون أوقعوا بروسيا بشأن الانتخابات

موسكو (رويترز)

نقلت محطة «إن. بي. سي نيوز» أمس عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله، إن متسللين أميركيين ربما زرعوا أدلة مفبركة على تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال مسؤولو أجهزة المخابرات الأميركية، إن روسيا حاولت التدخل في الانتخابات الأميركية من خلال التسلل الإلكتروني لحسابات بريد تابعة للحزب الديمقراطي لترجيح كفة التصويت لصالح دونالد ترامب، وهو اتهام نفاه الكرملين مراراً.

وقال بوتين «المتسللون قد يكونون في أي مكان. يمكن أن يكونوا في روسيا.. في آسيا.. وحتى في أميركا.. في أميركا اللاتينية.. ويمكن بالمناسبة أن يكونوا متسللين في الولايات المتحدة ممن ألقوا باللوم بطريقة ماهرة واحترافية على روسيا».

وتابع قائلاً: «هل يمكنكم أن تتخيلوا شيئاً كهذا؟ في وسط معركة سياسية.. وببعض الحسابات كان نشر تلك المعلومات مناسباً لهم؛ ولذلك نشروها ولاموا روسيا. هل تستطيعون تخيل شيء كهذا؟ أنا أستطيع». وقال بوتين أمس الأول أمام منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، إن اتهامات التسلل الإلكتروني لا تعدو كونها «ثرثرة ضارة» وأي أدلة استشهدت بها المخابرات الأميركية يمكن تلفيقها بسهولة.