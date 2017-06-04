غداً اجتماع لجنة إصلاح وتطوير الجامعة العربية

القاهرة (وام)

تعقد اللجنة المفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية اجتماعها الثالث عشر غدا الاثنين على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية.

وقال بيان صحفي أصدرته الجامعة العربية امس إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الأردن خلال شهر مارس 2017 والذي كلف اللجنة المفتوحة العضوية بإجراء تقييم شامل لما تم في إطار إصلاح وتطوير الجامعة العربية، ورفع توصيات حول الأمور التي لم تنجز بعد إلى اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية في سبتمبر المقبل.

وكانت اللجنة المفتوحة العضوية شكلت في عام 2013، بناء على قرار صادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قضى بتشكيل لجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية تتكون من الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة - المنسق -.

وأوضح البيان أن هذه اللجنة ينبثق عنها أربعة فرق عمل يعنى كل منها بجزء من أجزاء تطوير وإصلاح العمل العربي المشترك، حيث يتولى فريق العمل الأول، والذي ترأسه المملكة العربية السعودية، الجزء الخاص بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك ليتماشى مع أولويات ومتطلبات المرحلة المعاصرة للعمل العربي، بما في ذلك التطورات والتحديات التي شهدتها المنطقة بعد إنشاء الجامعة العربية، ومن بينها على سبيل المثال ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويتولى فريق العمل الثاني، الذي ترأسه الجمهورية التونسية، دراسة كيفية تطوير أجهزة الجامعة ومهامها ومن بينها مجلس السلم والأمن العربي وهيئة متابعة وتنفيذ القرارات والالتزامات، كما يبحث مقترحات إنشاء أجهزة جديدة، أما فريق العمل الثالث، والذي ترأسه جمهورية العراق، فهو يعنى بالارتقاء بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك من خلال تطوير عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة واللجان المنبثقة عنه..

فيما يتناول عمل الفريق الرابع، والذي ترأسه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تطوير البعد الشعبي لجامعة الدول العربية في العمل العربي المشترك، وذلك من خلال دراسة دور البرلمان العربي في هذا الصدد، وأيضا دور منظمات المجتمع المدني في العمل العربي المشترك.