9 طائرات لرصد أمن الحرم المكي خلال رمضان

الرياض (وكالات)
يقدم طيران الأمن السعودي مهمات عظيمة خلال شهر رمضان ضمن منظومة مشاركة وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة لتوفير الأمن والأمان والراحة لقاصدي بيت الله الحرام، وتهيئة أجواء مناسبة لهم ليتفرغوا لأداء مناسكهم وعباداتهم.
وقال قائد عام طيران الأمن اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي، إن طيران الأمن يشارك هذا العام بتسع طائرات مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الفنية والتقنية والطبية، تتنوع مهامها لتشمل تنفيذ جميع المهام الأمنية والإنسانية المختلفة، وتقديم الدعم اللوجستي لجميع الأجهزة الحكومية، عبر جولات يومية مستمرة، تشمل الحرم المكي الشريف والمناطق المحيطة به والطرق المؤدية إليه، والطرق السريعة التي تربط بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة لرصد وتحليل الحركة المرورية ومتابعة الحالة الأمنية ورصدها، وإرسال تقارير بذلك لمراكز القيادة والسيطرة، وغرف العمليات في الجهات الأمنية.
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وأشار إلى جاهزية مهابط الطائرات في مدينة الملك عبدالله الطبية ومستشفى النور ومستشفى حراء التي خضعت لجولة تفقدية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طائرات الإخلاء والإسعاف الطبي التابعة لطيران الأمن.