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القاهرة: العلاقات مع الخرطوم قادرة على التغلب على محاولة زعزعتها

مصر والسودان يعقدان جلسة «مكاشفة ومصارحة»
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تاريخ النشر: الأحد 04 يونيو 2017

القاهرة (وكالات)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، أن علاقات بلاده مع السودان «قادرة على التغلب على أي ما قد يعتريها أو كل من يحاول أن يزعزعها».

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في ختام مباحثات بينهما بالقاهرة «إن العلاقات بين مصر والسودان ستظل قوية وراسخة وقادرة على التغلب على أي ما قد يعتريها أو كل من يحاول أن يزعزعها».

وأوضح أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، استقبل وزير خارجية السودان في وقت سابق أمس، في جلسة اتسمت بالأخوة والمصارحة والمكاشفة التامة من أجل خدمة مصلحة البلدين «واستمرار هذه العلاقات الوثيقة التي لا غنى عنها».

وأضاف «ناقشنا العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق الوثيق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، وفي الأمم المتحدة، واستمرار الدعم المطلق من قبل مصر لقضايا السودان والعكس».

وقال إنه تم أيضاً بحث فرص التعاون على المستوى الاقتصادي، وسبل تخطي أي عقبات أو قيود وضعت في الآونة الأخيرة، والعمل على تذليلها، وذلك من منظور المصلحة المشتركة. ... المزيد
     
 