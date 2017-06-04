«الشباب» تهاجم قاعدة عسكرية كينية بالصومال

مقديشو (د ب أ)

شن مقاتلو حركة «الشباب» الإرهابية الصومالية مداهمة أخرى على معسكر تابع للجيش الكيني في بلدة «كولبيو» في إقليم جوبا السفلي، جنوب الصومال، الليلة قبل الماضية، ما أسفر عن مقتل عشرات من جنود قوات الدفاع الكينية، طبقاً لما ذكرته إذاعة «شبيلي» الصومالية.

وأطلق المسلحون دفعة من قذائف الهاون على القاعدة التابعة لقوات الدفاع الكينية، ثم أعقب ذلك إطلاق كثيف للنار وهجوم لقوات المشاة، طبقا لمزاعم تقرير نشر على الموقع الإعلامي التابع لجماعة «الشباب». وزعمت حركة «الشباب» في البيان أن مقاتليها سيطروا على القاعدة لفترة قصيرة وقتلوا عشرات من الجنود الكينيين، خلال الهجوم الذي وقع منتصف الليل. ولم تعلق كينيا على الهجوم.