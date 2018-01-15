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«مصدر» تستحوذ على حصة في أول محطة لطاقة الرياح بمونتينيغرو
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تاريخ النشر: الإثنين 15 يناير 2018

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، «مصدر»، أمس، اتفاقية شراء أسهم مع الشركة الفرنسية «أكو إنرجي» الرائدة في إنتاج الطاقة المتجددة، للمشاركة في محطة «كرنوفو»، أول محطة لطاقة الرياح في جمهورية مونتينيغرو.

وجرت مراسم التوقيع خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018، ووقع الاتفاقية نيال هانيغان، المدير المالي التنفيذي لشركة «مصدر»، وإريك سكوتو، الرئيس التنفيذي لشركة «أكو إنرجي»، بحضور محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، تستحوذ «مصدر» على حصة 49% من شركة «كرنوفو غرين إنرجي» ذات المسؤولية المحدودة التابعة لشركة «أكو إنرجي» والمالكة لمحطة إنتاج طاقة الرياح في مونتينيغرو، والتي تعمل حالياً بقدرة إنتاجية تبلغ 72 ميجاواط.

وتُعد جمهورية مونتينيغرو من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى أوروبا، حيث توفر أكثر من 40% من استهلاكها المحلي للكهرباء من مصادر طاقة نظيفة.

وجرى بناء محطة «كرنوفو» على مرحلة واحدة، وتتألف من 26 توربين رياح من صنع «جنرال إلكتريك»، في حين تم تمويل المشروع من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومصرف «كي إف دبليو إيبكس» الألماني، ومؤسسة التمويل الفرنسية «بروباركو». ... المزيد
     
 

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