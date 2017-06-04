الجيش الليبي يسيطر على الجفرة والقاعدة الجوية

طرابلس (وكالات)

استعاد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أمس، السيطرة على مناطق محافظة الجفرة الصحراوية وسط ليبيا و«قاعدة الجفرة العسكرية الجوية»، بعد أن حقق تقدما نوعيا في الأيام الماضية على حساب الجماعات الإرهابية.

وأكد آمر غرفة عمليات الجيش، العميد عبد السلام الحاسي، لـ«سكاي نيوز عربية» استعادة «السيطرة على منطقة الجفرة بكامل مناطقها وبلداتها بما فيها قاعدة الجفرة العسكرية الجوية بعد دحر عناصر القاعدة».

وأضاف الحاسي أن «الجفرة باتت نظيفة تماماً الآن من العناصر الإرهابية التي كانت تسيطر على المنطقة بعد أن قضت قوات الجيش الوطني الليبي عليهم».

وكان الجيش قد نجح في استعادة السيطرة على مدن استراتيجية في منطقة الجفرة الصحراوية الجمعة، بعد الغارات الجوية التي استهدفت الجماعات المتطرفة في مناطق ليبية عدة.