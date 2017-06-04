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أسر مجموعة كبيرة من الإرهابيين ومصادرة أسلحة وطائرات

الجيش الليبي يسيطر على الجفرة والقاعدة الجوية
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تاريخ النشر: الأحد 04 يونيو 2017

طرابلس (وكالات)

استعاد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أمس، السيطرة على مناطق محافظة الجفرة الصحراوية وسط ليبيا و«قاعدة الجفرة العسكرية الجوية»، بعد أن حقق تقدما نوعيا في الأيام الماضية على حساب الجماعات الإرهابية.

وأكد آمر غرفة عمليات الجيش، العميد عبد السلام الحاسي، لـ«سكاي نيوز عربية» استعادة «السيطرة على منطقة الجفرة بكامل مناطقها وبلداتها بما فيها قاعدة الجفرة العسكرية الجوية بعد دحر عناصر القاعدة».

وأضاف الحاسي أن «الجفرة باتت نظيفة تماماً الآن من العناصر الإرهابية التي كانت تسيطر على المنطقة بعد أن قضت قوات الجيش الوطني الليبي عليهم».

وكان الجيش قد نجح في استعادة السيطرة على مدن استراتيجية في منطقة الجفرة الصحراوية الجمعة، بعد الغارات الجوية التي استهدفت الجماعات المتطرفة في مناطق ليبية عدة.

وقال المتحدث العسكري، أحمد المسماري إن الجيش الوطني سيطر على مدن ودان وهون وسوكنة الاستراتيجية في منطقة الجفرة بعد مواجهات مع الميليشيات، وذلك في إطار عملياته الرامية إلى توسيع رقعة وجوده وسط ليبيا وجنوبها. ... المزيد
     
 