ممثلة اليزيديين بالبرلمان تقترح حاكماً مدنياً و«مجلس حكماء» لإدارة الموصل



تاريخ النشر: الأحد 04 يونيو 2017 بغداد (وكالات) اقترحت ممثلة الأكراد اليزيديين في البرلمان العراقي عن «التحالف الكردستاني» أمس، وضع حاكم مدني مؤقت وتشكيل «مجلس حكماء أعلى» لمدينة الموصل بعد تحريرها من قبضة «داعش». وقالت فيان دخيل في بيان إنه «بعد الهزائم المتلاحقة لعصابات «داعش» الإرهابية على مختلف المحاور، فإنه لا ينبغي التفريط بالتضحيات الجسام التي قدمتها مختلف القطاعات الأمنية، وعدم السماح بتكرار معاناة أهالي نينوى كافة التي لم تبدأ مع سقوط الموصل بيد (داعش) فقط، بل بدأت قبل ذلك بعدة سنوات». وأضافت النائبة اليزيدية «ما يهمنا الآن ومستقبلاً هو فرض السيطرة الحقيقية على مدينة الموصل بشكل خاص وعلى محافظة نينوى بنحو عام، حيث نرى أن الموصل بحاجة ماسة إلى حاكم مدني بصلاحيات استثنائية ويسانده بعمله مجلس أعلى للحكماء يمثلون مختلف الانتماءات القومية والدينية والمذهبية من أهالي نينوى وبالتنسيق التام مع الحكومة الاتحادية ببغداد ومع حكومة إقليم كردستان». ودعت دخيل إلى أن «يستمر عمل الحاكم المدني ومجلس الحكماء لفترة مؤقتة بالتنسيق بين الأطراف المعنية، إلى حين استتباب الأمور وبالتالي نذهب إلى الأطر الدستورية العراقية بهذا الشأن، علماً أنه في لقاءات لنا مع ممثلين عن التحالف الدولي التمسنا أنه لديهم فكرة مشابهة أو سيناريو قريب منه قد يلجؤون إليه في وقت ما».