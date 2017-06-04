الكويت تعالج 3 أطفال سوريين أشقاء يعانون مشاكل بالسمع



تاريخ النشر: الأحد 04 يونيو 2017 عواصم (وكالات) تكفلت جمعية الهلال الأحمر الكويتية بكل النفقات العلاجية ل3 أطفال سوريين أشقاء لاجئين في لبنان يعانون مشاكل في السمع. وأبلغ رئيس مجلس إدارة الجمعية هلال الساير وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أمس، بأن الجمعية ستتحمل كل النفقات العلاجية لهؤلاء الأطفال وذلك بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأضاف الساير أن الجمعية ستتابع مراحل العلاج ونتائج الفحوصات المطلوبة للأشقاء الثلاثة (حنين وعصام ومحمد) في لبنان. وأوضح أن الأشقاء الثلاثة سيجرون الفحوصات اللازمة، وسيتم تحديد نوع العلاج والعمليات الملائمة، مشيراً إلى أن الجمعية لن تتوانى في تقديم الدعم الصحي والنفسي لهم. من جهتها، وزعت جمعية «النجاة» الخيرية الكويتية أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار صائم ضمن حملة شملت اللاجئين السوريين في الأردن ونازحين بالداخل. وقال مدير إدارة المشاريع الإغاثية بالجمعية ثامر السحيب أمس، إن الجمعية وزعت 10400 وجبة إفطار، إضافة إلى سلال غذائية تحتوي على أهم المواد الغذائية الأساسية التي تكفي الأسرة مدة شهر.