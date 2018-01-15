أبوظبي (وام)

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً ودولياً مهماً في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة بفضل كفاءة تعاملها مع قضايا هذا القطاع وتوفيرها الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لإنجاح هذا التوجه وحرصها على تفعيل وتعزيز التعاون الدولي بشأنه.

وتحت عنوان «الإمارات تقود العالم في مجال الطاقة المستدامة»،

قالت إن «منتدى الطاقة العالمي الذي أطلقه المجلس الأطلسي - المؤسسة البحثية الأميركية ومقرها واشنطن - يوم الجمعة وقبيل انطلاق (أسبوع أبوظبي للاستدامة) في أبوظبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ينطوي على أهمية كبيرة، فهو أولًا يؤكد أن دولة الإمارات تمكنت بالفعل من ترسيخ مكانتها الدولية في مجال الطاقة، خاصة المستدامة منها، حيث أصبحت أبوظبي بالفعل عاصمة الطاقة العالمية».

وأضافت النشرة الصادرة أمس عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ثانياً: أن المنتدى يأتي في ظل تطورات متسارعة في قطاع الطاقة على مستوى عالمي، حيث تشهد أسعار النفط ارتفاعاً واضحاً، بينما يتزايد الاهتمام بمصادر الطاقة البديلة، كما يتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً ملموساً هذا العام، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة، وهذا ما أكده معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها - خلال كلمته في المنتدى - حيث قال «نجتمع في دورة هذا العام من المنتدى بالتزامن مع انتعاش الاقتصاد العالمي إلى مستويات هي الأفضل خلال العقد الماضي.. سيسهم هذا النمو الاقتصادي في زيادة الطلب على الطاقة والمتوقع أن يرتفع بنسبة لا تقل عن 25% بحلول عام 2040، وهذا يعني أنه لا يمكن تلبية هذا الطلب من خلال مصدر واحد، وإنما سيتم الاعتماد على مزيج متنوع من مصادر الطاقة».