«الهلال» تنفذ مشروع «إفطار صائم» في أبين

عدن (الاتحاد)

تواصل الفرق الميدانية التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية توزيع وجبات الإفطار على الصائمين في محافظة أبين، وذلك ضمن المشاريع الإنسانية الرمضانية التي أطلقتها «الهيئة» في عدد من المحافظات اليمنية المحررة خلال الشهر الفضيل.

وأفاد مشرف حملة التوزيع خالد إبراهيم عمر، أن الفرق التطوعية تقوم بتوزيع مئات الوجبات يومياً على عدد من الأسر والفقراء والمحتاجين في لفته إنسانية من قبل الهلال الأحمر الإماراتية للتخفيف من معاناة تلك العائلات طوال الشهر المبارك.

وأشاد عمر بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية في تقديم العون والمساندة للفئات المتضررة في أبين والمحافظات اليمنية الأخرى.

وأشار إلى أن مشروع إفطار الصائم في أبين يؤكد استمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتية للأهالي، إلى جانب توزيع مئات السلال الغذائية للتخفيف من الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها الأسر الفقيرة والمحتاجة والأيتام وذوي الإعاقة خاصة خلال الشهر الفضيل.

وعبر عدد من المواطنين عن شكرهم للجهود الخيرية والإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، ومواصلة الدعم الإنساني والإغاثية لأهالي أبين عبر الطرود الغذائية والوجبات الرمضانية، موضحين أن مشاريع الإغاثة تؤكد سخاء وعطاء الشعب الإماراتي الأصيل ومواقفها الإنسانية النبيلة تجاه المحتاجين والمتضررين في اليمن ودول العالم.