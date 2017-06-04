«الشرعية» تتقدم في تعز وتدك تعزيزات الانقلابيين بلحج

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام، وكالات (صنعاء، عدن)

شنت قوات الشرعية هجوماً من ثلاثة محاور على معسكر قوات الأمن الخاصة في تعز والخاضع للمخلوع صالح، فيما شهدت الجهة الشمالية من قصر الشعب تقدماً جديداً للشرعية، واستهدفت الشرعية تعزيزات عسكرية تابعة للميليشيات في ضواحي محافظة لحج، وقتل جندي وأصيب اثنان آخران في كمين لـ«القاعدة» بالقرب من مديرية أحور شرق محافظة أبين.

وشنت قوات الشرعية هجوماً من ثلاثة محاور على معسكر قوات الأمن الخاصة الخاضع للمخلوع صالح بالأسلحة الثقيلة، فيما شهدت الجهة الشمالية من قصر الشعب تقدماً جديداً للشرعية.

وذكر شهود عيان أن تبادلاً للقصف المدفعي جرى بين قوات الشرعية والميليشيات المتمركزة في التلال الواقعة عند الأطراف الشرقية للمدينة.

وقال قائد اللواء 22 العميد الركن صادق سرحان، إن العملية العسكرية الجارية في مدينة تعز لن تتوقف إلا بتحرير قصر الشعب ومعسكر التشريفات شرق المدينة فقط، مؤكداً أن «القوات الحكومية ستواصل تحرير الأحياء الشرقية والشمالية الشرقية بالمدينة».