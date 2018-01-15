حامد بن زايد: مواصلة الحوار الاستراتيجي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي مواصلة الحوار الاستراتيجي للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي الوثيق بين دولة الإمارات والهند على النحو الذي يجسد جميع إمكانيات علاقتنا الاستراتيجية.

جاء ذلك، في تصريحات لسموه خلال الاجتماع الخامس لفريق العمل الاستثماري المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة، الذي عقد في أبوظبي أمس.

ترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ومن الجانب الهندي معالي سوريش برابهو وزير التجارة والصناعة في الحكومة الهندية، وبحضور مسؤولين وممثلين عن عدد من المؤسسات في البلدين.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، إن فريق العمل الاستثماري المشترك لعب منذ تأسيسه في عام 2012 دوراً مهماً على صعيد تشجيع وتسهيل وتوسيع الاستثمارات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند إضافة إلى معالجة التحديات الرئيسة التي تواجه الشركات في البلدين.