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ترأس الاجتماع الخامس لفريق العمل الاستثماري المشترك

حامد بن زايد: مواصلة الحوار الاستراتيجي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند
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تاريخ النشر: الإثنين 15 يناير 2018

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي مواصلة الحوار الاستراتيجي للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي الوثيق بين دولة الإمارات والهند على النحو الذي يجسد جميع إمكانيات علاقتنا الاستراتيجية.

جاء ذلك، في تصريحات لسموه خلال الاجتماع الخامس لفريق العمل الاستثماري المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة، الذي عقد في أبوظبي أمس.

ترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ومن الجانب الهندي معالي سوريش برابهو وزير التجارة والصناعة في الحكومة الهندية، وبحضور مسؤولين وممثلين عن عدد من المؤسسات في البلدين.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، إن فريق العمل الاستثماري المشترك لعب منذ تأسيسه في عام 2012 دوراً مهماً على صعيد تشجيع وتسهيل وتوسيع الاستثمارات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند إضافة إلى معالجة التحديات الرئيسة التي تواجه الشركات في البلدين.

وأشار الجانبان إلى النتائج الإيجابية والتقدم الكبير الذي حققه فريق العمل الاستثماري في عدد من القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، وأعربا عن رضاهما عن مستوى التجارة والاستثمار المتبادل بين البلدين، واتفقا على ضرورة البحث عن سبل جديدة لتسهيل الاستثمار في القطاعات الرئيسية الهندية والإماراتية القادرة على تحقيق النمو الاقتصادي. ... المزيد
     
 

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