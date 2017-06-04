السفارة الأميركية تحذر: «رسائل إلكترونية احتيالية تطلب سداد رسوم لتأشيرات القرعة»

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

حذرت السفارة الأميركية لدى الدولة من تزايد الرسائل الإلكترونية الاحتيالية المرسلة إلى مقدمي طلبات تأشيرة القرعة «اليانصيب visa lottery»، حيث تطلب هذه الرسائل سداد رسوم قرعة التأشيرات.

وذكرت السفارة الأميركية أمس، على حسابها الرسمي في تويتر، أن بياناً صادراً عن الخارجية الأميركية يؤكد أن هناك أشخاصاً محتالين يرسلون هذه الرسائل، مدعين أنهم من طرف الحكومة الأميركية ويطالبون مقدمي الطلبات بسداد رسوم ومصروفات، لكن في الواقع لن تطلب الحكومة أية رسوم أو دفعة مقدمة عن طريق شيكات أو حوالة مالية أو تحويل إلكتروني، وتهيب الخارجية الأميركية بمقدمي طلبات تأشيرة القرعة أو اليانصيب بضرورة التحقق من حالات الطلبات التي قدموها عن طريق الموقع الرسمي http:/&rlm/&rlmwww.dvlottery.state.gov.

وأصدرت الخارجية الأميركية، أمس، تحذيراً من الاحتيال، منبهة الجمهور بوجود زيادة ملحوظة في رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية، ومشيرة إلى أنها تهيب بالمتقدمين لهذا النوع من التأشيرات «القرعة» أن يتحققوا من القوانين ويراجعوا الإجراءات الخاصة بهذه التأشيرات.

وأضاف البيان التحذيري: أن مقدمي الطلبات يتم إعلامهم بنتائج قرعة التأشيرات عبر التحقق من حالة الطلب فقط من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي http:/&rlm/&rlmwww.dvlottery.state.gov.

وأفاد البيان أن رسوم عملية تطبيق تأشيرة القرعة يتم سدادها في أقسام تحصيل الرسوم في السفارات أو القنصليات الأميركية وفي وقت الموعد المحدد، حيث إن الحكومة الأميركية لن تطلب مطلقاً إرسال دفعات مقدمة عن طريق الشيكات أو التحويلات الإلكترونية أو الحوالة المالية.