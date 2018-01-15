%78 حصة «دو» من سوق البث الفضائي بالدولة

فهد الأميري (دبي)

قال هاني علي، نائب الرئيس التنفيذي، المشاريع التجارية في «دو»: تصل حصة «دو» من سوق البث الفضائي في الدولة إلى نحو 78%، فيما تعد محطة البث الخاصة بالشركة في دبي السابعة عالمياً، والتي تخدم حالياً نحو 320 محطة، مضيفاً أن الشركة تشهد طلباً سنوياً بنحو 10%، فيما تستهدف رفع نسبة الإشغال بمحطتها الأرضية إلى 50% العام الجاري.

جاء ذلك، في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش مشاركة الشركة في الدورة الـ 24 للمعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات 2018»، التي افتتح فعالياتها سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي.

وقام سموه بجولة تفقدية في أنحاء المعرض الذي يقام في الفترة من 14 إلى 16 يناير في مركز دبي التجاري العالمي، التقى خلالها عدداً من كبار العارضين، واطلع على أحدث المنتجات في قطاعات البث والإنتاج وتقديم المحتوى والإعلام الرقمي والأقمار الصناعية.

وأوضح هاني علي أن نحو 55% من القنوات التي تبث عبر محطة «دو» الأرضية في جبل علي قنوات عالية الوضوح، مشيراً إلى تزايد الطلب على البث عبر الهواتف الذكية. ويحظى الحدث الذي يقام من على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 13 ألف خبير في صناعة الإعلام، ويسهم في تعزيز فرص الابتكار والإبداع وتسهيل إتمام الصفقات التجارية في سوق الإعلام ووسائل الترفيه السمعية والبصرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.