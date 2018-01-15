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حشر بن مكتوم يفتتح معرض كابسات 2018

%78 حصة «دو» من سوق البث الفضائي بالدولة
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تاريخ النشر: الإثنين 15 يناير 2018

فهد الأميري (دبي)

قال هاني علي، نائب الرئيس التنفيذي، المشاريع التجارية في «دو»: تصل حصة «دو» من سوق البث الفضائي في الدولة إلى نحو 78%، فيما تعد محطة البث الخاصة بالشركة في دبي السابعة عالمياً، والتي تخدم حالياً نحو 320 محطة، مضيفاً أن الشركة تشهد طلباً سنوياً بنحو 10%، فيما تستهدف رفع نسبة الإشغال بمحطتها الأرضية إلى 50% العام الجاري.

جاء ذلك، في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش مشاركة الشركة في الدورة الـ 24 للمعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات 2018»، التي افتتح فعالياتها سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي.

وقام سموه بجولة تفقدية في أنحاء المعرض الذي يقام في الفترة من 14 إلى 16 يناير في مركز دبي التجاري العالمي، التقى خلالها عدداً من كبار العارضين، واطلع على أحدث المنتجات في قطاعات البث والإنتاج وتقديم المحتوى والإعلام الرقمي والأقمار الصناعية.

وأوضح هاني علي أن نحو 55% من القنوات التي تبث عبر محطة «دو» الأرضية في جبل علي قنوات عالية الوضوح، مشيراً إلى تزايد الطلب على البث عبر الهواتف الذكية. ويحظى الحدث الذي يقام من على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 13 ألف خبير في صناعة الإعلام، ويسهم في تعزيز فرص الابتكار والإبداع وتسهيل إتمام الصفقات التجارية في سوق الإعلام ووسائل الترفيه السمعية والبصرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت تريكسي لوه ميرماند النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي: «إنه من خلال هذا الحدث السنوي الكبير يهدف المركز إلى توفير منصة تجمع خبراء الصناعة في هذا القطاع الحيوي، وتمكنهم من استكشاف أحدث التقنيات والحلول الجديدة المخصصة لخلق وتقديم المحتوى في (مؤتمر المحتوى)، خاصة في ظل توقعات بازدهار سوق التلفزيون، ليصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2021». وتشهد دورة هذا العام من «مؤتمر المحتوى» مشاركة أكثر من 60 متحدثاً من كبار الشخصيات العاملين في مؤسسات مرموقة، مثل «فيسبوك»، وهيئة الإذاعة البريطانية، و«آي فلكس»، و«دبليو دبليو إي»، و«يو تيرن» ومجموعة روتانا الإعلامية، وشبكات فياكوم الإعلامية الدولية وتيرنر للبث، و«كوت كويست» وشركة القاهرة الإخبارية، وشبكات «ديسكفري» و«فيرمانت ميديا»، والذين سيلقون بكلمات مهمة، ويشاركون في الجلسات النقاشية. ... المزيد
     
 

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