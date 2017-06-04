«الموارد البشرية والتوطين»: تسوية الغرامات تشمل 141 ألف تصريح مخالف

أبوظبي(الاتحاد)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تسوية الغرامات التي بدأت الوزارة تطبيقها الأسبوع الماضي تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن تشمل 141 ألفا و500 تصريح وعقد عمل مخالف بواقع نحو 3 % من مجموع التصاريح والعقود القانونية المسجلة لدى الوزارة.
وأوضح سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية « أن تصاريح وعقود العمل المخالفة تعود لنحو 52 ألفا و765 منشأة تمثل نحو 15 % من مجموع المنشآت المسجلة لدى الوزارة «.
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وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية «ضرورة أن تقوم المنشآت المعنية بسداد قيمة الغرامات المترتبة على التصاريح وعقود العمل المخالفة وعدم التلكؤ في ذلك سيما وأن الوزارة لن تمنح هذه المنشآت أية تصاريح عمل جديدة إلا في حال قامت بتصويب أوضاع التصاريح والعقود التي لديها».
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