محمد بن راشد يشهد الديربي الإنجليزي في مضمار إبسوم

لندن (وام)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، جلالة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا ودول الكومنولث، وذلك على هامش فعاليات الديربي الإنجليزي المقام على مضمار «إبسوم» الإنجليزي العريق بإنجلترا.

وبحث سموه مع جلالتها علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تناول اللقاء الحديث حول أهمية سباق الديربي الإنجليزي الذي أقيم لأول مرة في عام 1780، ويعد من أشهر وأعرق مهرجانات سباقات الخيول في العالم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الحرص الدائم على الوجود والمشاركة من خلال أقوى الخيول في مختلف سباقات الخيل البريطانية، لمواصلة تحقيق الإنجازات المشرفة لدولة الإمارات، والتي حققتها في سباقات الخيل على المستوى العالمي.

من جهتها، رحبت الملكة إليزابيث الثانية بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأشادت بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدة حرصها على تطوير هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة.