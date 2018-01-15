شاه يخطف لقب بطولة نادي أبوظبي لتنس الشباب

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مساء أمس الأول بطولة نادي أبوظبي الدولية السابعة عشرة للشباب والشابات للتنس التي أقيمت برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة 250 لاعباً ولاعبه من 50 دولة، ونجح الهندي معن شاه المصنف الثالث في البطولة من تحقيق لقب الشباب بفوزه في النهائي المثير على البريطاني تومسن 2 /‏‏‏1 بعد مباراة ماراثونية.

وعلى مستوى الشابات، حققت اللقب الذهبي اللاعبة كارول بلاك «استونيا»، بفوزها على الروسية ماريا كارسكوفا بشوطين نظيفين بنتيجة 6 /‏‏‏3 - 6 /‏‏‏2.

وفي ختام البطولة، قام محسن محفوظ عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي مدير عام النادي يرافقه ناصر المرزوقي ممثل اتحاد التنس، بتتويج الفائزين والفائزات بالكؤوس التذكارية والجوائز النقدية وفقاً للائحة البطولة.

وصرح محسن محفوظ مدير عام النادي، بأن النادي يحرص على تنظيم، وإنجاح البطولة السنوية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للتنس والذي ظل يشيد بقدرات نادي أبوظبي الرياضي، موضحاً أن النادي وفر النادي الأنشطة الرياضية الفردية والجماعية كافة، كان آخرها ملاعب البادل تنس الحديثة، ومن قبلها الصالة الرياضية المتكاملة. وتابع: لا شك في أن مثل هذه البطولات ستظل في ذاكره هؤلاء اللاعبين الصاعدين، مما يعنى أن سيرتهم الذاتية بعد بلوغ مرحلة النجومية والتصنيف الدولي تذكرهم انطلاقتهم من العاصمة أبوظبي، من خلال تلك البطولة التي يحرص النادي تنظيمها، وتوفير متطلبات النجاح كافة لها.