3 سيارات لفريق أبوظبي في رالي سردينيا

سردينيا (الاتحاد)

أعلن فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي للراليات عن تشكيلة السائقين المشاركين في رالي إيطاليا الذي ينطلق الخميس المقبل، حيث تشارك 3 سيارات سيتروين سي 3 دبليو.آر.سي في الجولة السابعة من بطولة العالم للراليات بقيادة كريس ميك/‏بول ناجل، كريج برين/‏سكوت مارتن وللمرة الأولى ينضم النرويجي أندياس ميكلسن وملاحه أندريش ياجر لفريق أبوظبي العالمي. وسيجلس ميكلسن خلف مقود سيارة الفرنسي ستيفان لوفيفر (رقم 9) لخوض منافسات رالي الجزيرة الإيطالية.

ويتميز رالي سردينيا بالمراحل الضيقة والأرضيات الحصوية الزلقة جداً عند المرور الأول، بينما تتحول المراحل في المرور الثاني لتصبح وعرة ومحفرة جداً بسبب مرور السيارات عليها ويكلف الخطأ السائق الكثير كون المراحل زلقة وضيقة ومتمايلة تحفها إما الأشجار أو الصخور المطمورة في الأرض والتي تشكل تهديداً للسائقين في حال الاصطدام بها.

وعن مشاركته الأولى مع فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي للراليات قال ميكلسن: «سعيد جداً بهذه الفرصة التي أتيحت لي للعودة والمشاركة خلف مقود سيارة دبليو.آ.سي. لقد أجرينا بعض التجارب على متن سيارة السي 3 العالمية وقدمت ملاحظاتي للمهندسين للوصول إلى معايير ضبط تتناسب وأسلوبي في القيادة علماً بأن السيارة كانت رائعة جداً وهي تتمتع بإمكانات هائلة. التجارب التي قمت بها كانت في جنوب فرنسا والطبيعة هناك تختلف عن طبيعة رالي إيطاليا ولكننا سنقدم أفضل ما لدينا في رالي سردينيا ضمن إطار الخبرة التي اكتسبتها خلف مقود السيتروين».

ويتخذ رالي سردينيا من «ألجيرو» مقراً له، ويتألف من 19 مرحلة خاصة بالسرعة تبدأ باستعراضية الخميس بطول 2 كلم. أما اليوم التالي فيتألف من ثماني مراحل خاصة طولها 125.46 كلم بينما ينخفض عدد المراحل في اليوم قبل الأخير إلى ست مراحل خاصة ولكنها أطول من مراحل اليوم السابق حيث يصل طولها إلى 143.16 كلم.

يختتم رالي سردينيا الأحد المقبل مع أربع مراحل خاصة. وبهذا، يبلغ الطول الإجمالي للرالي 1496 كلم تقريباً منها 312.66 كلم مراحل خاصة بالسرعة.