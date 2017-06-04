32 لاعباً يتصدرون «دولية الشارقة للشطرنج»

رضا سليم (الشارقة)

دشنت بطولة الشارقة الرمضانية الدولية للشطرنج منافسات نسختها الـ22، مساء أمس الأول، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 129 لاعباً ولاعبة يمثلون 26 دولة، يتنافسون على جوائز البطولة البالغة 7 آلاف دولار، من بينهم 28 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية.

وشهد حفل الافتتاح الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للشباب والرياضة، وعبد العزيز النومان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي والدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد لشطرنج وأحمد خليفة آل ثاني الأمين العام للاتحاد العربي للشطرنج وعدد من أعضاء مجالس الاتحاد والأندية الشطرنجية في الدولة.

وأسفرت نتائج الجولتين الأولى والثانية عن تصدر 32 لاعباً حصلوا على العلامة الكاملة في أول جولتين، حيث التقى معظم الأساتذة مع منافسين أقل منهم في التصنيف الدولي، ولم تشهد الطاولات الأولى في البطولة أية مفاجآت، يتقدمهم المصنف الأول في البطولة الأستاذ الدولي الكبير البولندي سوكو بارتوس والأرميني فلاديمير اكوبيان والمصري باسم أمين والإماراتي سالم عبدالرحمن والأذربيجاني إلمر ماجيراموف والمصري أحمد علي والكوبي والتر أرينسيبيا والإسباني فيكتور موسكالينكو.

ويلتقي في الجولة الثالثة على الطاولة الأولى، الأستاذ الدولي الكبير البولندي سوشكو بارتوز مع الأستاذ الدولي الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف وعلى الطاولة الثانية يلتقي الأستاذ الدولي الكبير الأرميني فلاديمير أكوبيان مع أستاذ الاتحاد الدولي الإماراتي عثمان موسى لاعب نادي دبي للرجال وعلى الطاولة الثالثة يلتقي المصري باسم أمين مع أستاذ الاتحاد الدولي السوري صهيب العكلة وعلى الطاولة الرابعة يلتقي بطل آسيا والعرب الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبد الرحمن مع الدولي السوري عبد القادر ريس.

ووجه الشيخ سعود المعلا الشكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وإلى كل الداعمين للبطولة والرعاة الرسميين، وقال: البطولة تقام سنوياً وباتت معروفة في المنطقة ويشارك فيها عدد كبير من الأساتذة الدوليين، وبقدر اهتمامنا باللاعبين الأجانب إلا أن مشاركة لاعبين من مختلف أندية الدولة، يمثل الهدف الذي نسعى إليه في تقدم بطولات لإعداد اللاعبين خاصة لاعبي المنتخبات الوطنية في كل المراحل.

وأكد خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب أن نادي الشارقة من الأندية الشطرنجية العريقة في الدولة، وسباق في تنظيم الفعاليات الشطرنجية الكبرى، مشيراً إلى أن احتفال بطولة الشارقة الدولية بدورتها الـ22 يؤكد نجاح البطولة التي أسهمت في تطوير اللعبة محليا من خلال اكتشاف المواهب الجديدة، كما شكلت فرصة للاحتكاك وكسب الخبرات للاعبينا من الاحتكاك بالمصنفين دولياً من مختلف الجنسيات.

وأشاد عبد العزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي بوصول البطولة إلى النسخة الـ22، وتطورها المستمر، حتى باتت من البطولات الدولية المعروفة في المنطقة، مؤكداً أن مثل هذه البطولات تساهم في تطوير مستوى لاعبينا خاصة لاعبي المنتخبات في ظل مشاركة جميع أندية الدولة في البطولة، والشارقة مستمرة كإمارة في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية في كل الألعاب، والمساهمة في رفد كل المنتخبات الوطنية.