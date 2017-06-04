نجوم العين يستعيدون ذكريات «كأس آسيا» 2003

العين (الاتحاد)

شهدت سباعيات كرة القدم في يومها الثالث المقامة ضمن منافسات رمضانية العين، إثارة بالغة وأظهرت بعض الفرق قوتها، وأنها عازمة على الوصول إلى منصة التتويج لمعانقة لقب البطولة، في المباراة الأولى للمجموعة الخامسة تعادل فريقا الجالية المغربية وهيلي من دون أهداف بعد مباراة متكافئة تألق فيها الحارسان ومنعا مهاجمي الفريقين من الوصول إلى شباكهما.

واستعاد نجوم العين السابقون جمعة خاطر وفيصل علي وشهاب أحمد مع فريق السيتي ذكريات ملعب القطارة الذي شهد معظم إنجازات «الزعيم» في الفترة التي وجدوا فيها وعلى رأسها الكأس القارية في عام 2003، وقاد فريقهما للتغلب على فريق الشباب بنتيجة 2/‏1.

تقدم السيتي سيزون بالهدف الأول عن طريق محمد عبد الله في الدقيقة الأولي، ثم أضاف محمد مطلوب الذي لم يلعب سوى دقيقتين الهدف الثاني في الدقيقة 22 بطريقة غريبة، حيث نزل كبديل للاعب شهاب أحمد وبعد دقيقة من نزوله نجح في التسجيل وغادر بعده مباشرة بعد أن شعر بألم في قدمه.

وقلص لاعب الشباب يعقوب سعيد الفارق بتسجيله هدفاً رائعاً من تسديده قوية زاحفة سكنت الشباك دون أن يراها الحارس مدوناً بذلك أروع الأهداف في البطولة، لتشهد الدقائق المتبقية ندية قوية من الطرفين إلى أن أعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز سيتي سيزون على الشباب 2/‏1. أدار مباراتي هذه المجموعة الحكمان راشد مصبح وعوض مسري.

وفي المباراة الأولي للمجموعة السادسة اكتسح الاتحاد الرياضي للجامعات فريق أبوسلطان بخماسية نظيفة بعد أن فرض سيطرته على اللقاء من بدايته حتى إطلاق صافرة النهاية، وسجل الأهداف وليد بدر وديتال أسامواه ومروان أبفلاح ونداخاني ديوب وأسامة نجوني. وفي المباراة الثانية كشر فريق tow 2 four عن أنيابه وضرب فريق رويال بلو بسداسية نظيفة سجل منها نجمه تاتيس كوبر خمسة أهداف «سوبرسوبرهاتريك» في الدقائق التالية «1-14-23-24-30»، فيما أحرز أوبكي كوين الهدف السادس، وكانت المباراة قد شهدت طرد لاعب رويال بلو إدريس الرجوبي في منتصف الشوط الثاني. أدار مباراتي هذه المجموعة الحكمان أحمد مصبح وعلي شملان.

تقام اليوم 4 مواجهات، يلتقي فريق نعمة مع المدفعجية السوداني في المباراة الأولى ضمن المجموعة الثالثة في الساعة العاشرة مساءً، فيما يواجه دريم تيم شركة أبوظبي للإعلام في المباراة الثانية، وفي المجموعة الرابعة يلتقي فريقا المقام وميجا تالانتس في المباراة الأولي في الساعة العاشرة مساءً، فيما يلاقي مجموعة الأجور للسفريات فريق بلاتينيوم في المباراة الثانية.