نجوم العين يستعيدون ذكريات «كأس آسيا» 2003

العين (الاتحاد)
شهدت سباعيات كرة القدم في يومها الثالث المقامة ضمن منافسات رمضانية العين، إثارة بالغة وأظهرت بعض الفرق قوتها، وأنها عازمة على الوصول إلى منصة التتويج لمعانقة لقب البطولة، في المباراة الأولى للمجموعة الخامسة تعادل فريقا الجالية المغربية وهيلي من دون أهداف بعد مباراة متكافئة تألق فيها الحارسان ومنعا مهاجمي الفريقين من الوصول إلى شباكهما.
واستعاد نجوم العين السابقون جمعة خاطر وفيصل علي وشهاب أحمد مع فريق السيتي ذكريات ملعب القطارة الذي شهد معظم إنجازات «الزعيم» في الفترة التي وجدوا فيها وعلى رأسها الكأس القارية في عام 2003، وقاد فريقهما للتغلب على فريق الشباب بنتيجة 2/1.
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وقلص لاعب الشباب يعقوب سعيد الفارق بتسجيله هدفاً رائعاً من تسديده قوية زاحفة سكنت الشباك دون أن يراها الحارس مدوناً بذلك أروع الأهداف في البطولة، لتشهد الدقائق المتبقية ندية قوية من الطرفين إلى أن أعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز سيتي سيزون على الشباب 2/1. أدار مباراتي هذه المجموعة الحكمان راشد مصبح وعوض مسري.
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تقام اليوم 4 مواجهات، يلتقي فريق نعمة مع المدفعجية السوداني في المباراة الأولى ضمن المجموعة الثالثة في الساعة العاشرة مساءً، فيما يواجه دريم تيم شركة أبوظبي للإعلام في المباراة الثانية، وفي المجموعة الرابعة يلتقي فريقا المقام وميجا تالانتس في المباراة الأولي في الساعة العاشرة مساءً، فيما يلاقي مجموعة الأجور للسفريات فريق بلاتينيوم في المباراة الثانية.