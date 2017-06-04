«بن مزينة» يتأهل لربع النهائي .. وخسارة «حامل اللقب»

وليد فاروق (دبي)

واصلت المفاجآت فرض نفسها على منافسات بطولة مكتوم بن راشد لسباعيات الكرة، والمقامة تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، على ملاعب نادي ضباط الشرطة بالقرهود، بمشاركة 20 فريقا.

وأسفرت نتائج الجولة الخامسة عن مفاجأتين من العيار الثقيل بخسارة فريق الجوكر حامل اللقب أمام فريق المعروف، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في حين شهدت الجولة تسجيل أكبر نسبة أهداف في مباراة واحدة والتي بلغت 13 هدفا، وكانت بين فريقي الأعصار والفرسان والتي انتهت لمصلحة الأول 7-6، قبل أن تستكمل المفاجآت بتسجيل فريق المدفعجية لانتصارهم الأول في البطولة بفوزهم على برشلونة برباعية نظيفة.

وواصل فريق المرحوم خميس بن مزينة تقديم أوراق اعتماده كأحد أقوى المرشحين للقب، عقب فوزه في ختام مباريات الجولة على فريق سبورت فور أول بنتيجة 6-2، ليؤكد تأهله رسميا إلى الدور ربع النهائي للبطولة، بعد أن منحه انتصاره الثالث الابتعاد بالصدارة والوصول للنقطة التاسعة، فيما ضرب المدفعجية بانتصاره أكثر من عصفور بحجر واحد، أولها فرض نفسه شريكاً على مركز الوصافة بجانب فريقي سبورت فور أول، وبرشلونة بالرصيد ذاته 3 نقاط، وبالتالي تأجيل حسم البطاقة الثانية عن فرق المجموعة حتى الجولة الختامية.

وواصل فريقا المعروف والإعصار تقاسمهما لصدارة المجموعة الثانية، بتحقيقهما الانتصار الثاني على التوالي والنقطة السادسة، فيما حافظ فريق بن درويش المرتاح في هذه الجولة على مركز الوصافة برصيد 4 نقاط، وليذهب المركز الرابع للفرسان برصيد النقطة الواحدة، وخامساً لحامل اللقب وفي أكبر المفاجآت برصيد صفر نقطة من حالتي خسارة.

وتستكمل منافسات البطولة اليوم، بعد راحة امس، بأربع مباريات بالجولة السادسة، تستهل في العاشرة مساءً بلقائي المجموعة الثالثة، الذي يجمع الأول فريقي الذيابة والتحدي في لقاء يحمل عنوان الفرصة الأخيرة، وفي نفس التوقيت وعلى ملعب رقم 2 يقام لقاء النجوم مع الدفاع المدني، وفي الحادية عشرة تقام مواجهتا المجموعة الرابعة حيث يلتقي في الأولى فريقا التقنية مع محمد علي، وفي الثانية فريقا ليدر سبورت مع مركز كواترو الرياضي.