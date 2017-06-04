8 مباريات في بطولة «حكومة أبوظبي» لخماسيات الكرة

أبوظبي (الاتحاد)

تستأنف اليوم منافسات بطولة حكومة أبوظبي الرمضانية لخماسيات كرة القدم في نسختها الرابعة، والتي تنظم للمرة الأولى ضمن أولمبياد نادي الضباط، وتستمر حتى 13 من يوليو الجاري، حيث تختتم قبل 24 ساعة فقط من إسدال الستار على الأولمبياد الرمضاني، وتقام جميع مبارياتها على صالتي المقطع والدوم، بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، ويشارك فيها 16 فريقاً تمثل جهات ومؤسسات حكومية في إمارة أبوظبي.

وتتواصل مباريات الدور التمهيدي التي تنطلق في العاشرة مساء في صالة دوم بلقاء

صناعات مع ضمان، وأبوظبي للإعلام مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (المجموعة الأولى)، وعلى صالة المقطع يلتقي من المجموعة الثانية دائرة المالية مع بلدية منطقة الظفرة، وتعقبها مباراة مساندة مع هيئة أبوظبي للإسكان، وتليها مباراتا المجوعة الثالثة التي تجمع أدنوك (ب) وبلدية أبوظبي، وهيئة الإمارات للهوية وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وفي ختام اليوم تقام مباراتا المجموعة الرابعة التي تجمع أدنوك (أ) مع مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، وموانئ أبوظبي مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

يذكر أن الافتتاح شهد فوز بلدية الظفرة على مساندة بهدفين مقابل هدف، ودائرة المالية على التعليم العالي بالانسحاب (3 ـ 0)، الذي أعلن انسحابه لاحقاً لتلغى النتيجة.

تقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد في مرحلة المجموعات، وبخروج المغلوب في أدوارها النهائية، ويتوقع أن يكون الحضور الجماهيري اليوم في قمته، خاصة أن البطولة تستقطب قطاعاً كبيراً من محبي لعبة كرة القدم في المؤسسات والدوائر الحكومية، وقد شهد لقاء الافتتاح حضوراً كبيراً من الجمهور الذي استمتع بلقاء مثير بين بلدية الظفرة ومساندة.