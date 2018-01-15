استقالة عبدالله سويدان مدرب منتخب الدراجات

عماد النمر (الشارقة)

في مفاجأة من العيار الثقيل، تقدم عبد الله سويدان مدرب المنتخب الوطني للدراجات للناشئين والشباب والمضمار باستقالته من العمل مع اتحاد الدراجات، وذلك بعد مسيرة حافلة بالعطاء استمرت قرابة العشرين عاماً، حصد خلالها العديد من الجوائز، يأتي في مقدمتها حصوله على جائزة الإبداع الرياضي 2001 كأفضل مدرب مواطن في الدولة، كما حصل على لقب أفضل مدرب خليجي 2016.

وكان سويدان قد تقدم باستقالة مسببة إلى رئيس اتحاد الدراجات، جاء فيها: «أتقدم لكم بالشكر والتقدير على فترة العمل مع لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد كمدرب عام للمنتخبات، ويؤسفني إعلامكم بأنني في ظل الظروف التي تمر بها المنتخبات الوطنية والبيئة غير الصحية تماماً للعمل، وعندما تسند الأمور إلى غير أصحابها، وعندما يتحكم لاعب بقرارات مجلس إدارة منتخب، وما آلت إليه الأمور في التخلص من الأجهزة الفنية بصورة تعسفية تحكمها أهواء شخص واحد، ولَم تتم مراعاة الأصول التي يقوم عليها العمل الرياضي، والمتمثل في لجان التحقيق والتقصي للحقائق، وغيرها من القنوات القانونية التي تكفل الأسلوب المتبع في حالات إنهاء عقود الأجهزة الفنية، ناهيك عن انعدام التقييم الفني لأداء الجهاز الفني، وبالرغم من كفاءة أدائهم في ظل انعدام أقل مقومات النجاح كالإمكانات والمعسكرات المطلوبة والعديد من متطلبات العمل، ولا توجد رؤية للأرقام والتطور الذي حققته هذه الأجهزة الفنية، وتضرب بعرض الحائط فقط لسبب وجود شخص واحد (لاعب !!) لا يعجبه هذا الجهاز الفني ولا يتماشى على هواه !!، عفواً نحن في دولة مؤسسات ولسنا في مؤسسة خاصة لكي تؤخذ الأمور بهكذا تصرف!!، وبناءً على ما سبق، أقدم اعتذاري عن عدم استمراري كمدرب لدى اتحادكم الموقر».