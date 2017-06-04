الشارقة يتصدر بطولة الجودو والجزيرة وصيفاً

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر نادي الشارقة منافسات بطولة الجودو أمس الأول بالخيمة الرياضية بنادي الضباط في أبوظبي، ضمن أولمبياد الضباط الرياضي الرمضاني برصيد 9 ميداليات ملونة، منها ذهبيتان، و4 فضيات، و3 برونز، وجاء نادي الجزيرة في المركز الثاني، وحصد 6 ميداليات منها ذهبيتان، و2 فضة، و2 برونز، وحصل نيوجيرا على المركز الثالث برصيد 3 ميداليات منها ذهبيتان وفضية.

وخصصت منافسات اليوم الأول التي أقيمت تحت مظلة اتحاد المصارعة والجودو لمنافسات الناشئين والسيدات، وشهدت مستويات مميزة لعدد من أبطال المستقبل الذين قدموا فواصل فنية رائعة بشهادة كل من شهد المنافسات، كما شهدت ظهور جيد لسيدات الجودو.

وتوج الفائزين صلاح السلومي نائب رئيس اللجنة المنظمة مدير البطولة، ومحمد جاسم أمين السر المساعد لاتحاد المصارعة والجودو.

وفي فئة تحت 17 سنة، توج أحمد فيصل من نادي اتحاد كلباء بالميدالية الذهبية في وزن «50» كجم، وحاز أحمد جاسم من نادي الوحدة على الميدالية الفضية، وحصل عبدالله عسكر من نادي الشارقة على الميدالية البرونزية، وفي منافسات وزن «55» كجم فاز ركان الهاجري بالميدالية الذهبية، وحاز أحمد جاسم على الميدالية الفضية وكلاهما من نادي الجزيرة، بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب راشد محمد من نادي الشارقة.

وفي وزن «60» كجم توج علي خان من مركز الفجيرة بالمركز الأول، وحصل أكبر دشان وزميله محمد قصاص على المركزين الثاني والثالث وكلاهما من نادي الشارقة، وفي وزن 73 فاز عمر جادييف من نادي الشارقة بالميدالية الذهبية، وحصل شامشون ريمون من نادي الشارقة على الميدالية الفضية، وكانت الميدالية البرونزية من نصيب أحمد سالم من نادي الجزيرة.

وفي وزن «66» كجم حل مصبح الشامسي وعبدالرحمن حسان وكلاهما من نادي الشارقة في المركزين الأول والثاني على التوالي، بينما جاء في المركز الثالث صالح الهاجري من نادي الجزيرة، وفي وزن «81» كجم توج يوسف تامر من دبي جودو تيم بالمركز الأول، وحل حارب جمعة من نادي الشارقة في المركز الثاني.

وفي فئة السيدات توجت مهتا كامبيز من نيوجيرا بالميدالية الذهبية في وزن «63» كجم، وفازت هاجر النيادي من نادي الجزيرة بالميدالية الفضية، وفي وزن 70 تحت كجم فازت ميثة النيادي من نادي الجزيرة بالميدالية الذهبية، بينما ذهبت الميدالية الفضية إلى عفاف الشهبري من مركز اتحاد الجودو، وحصلت سليا نيلسون من نيوجيرا على الميدالية البرونزية، وفي وزن فوق 70 كجم توجت كلير لويس من نيوجيرا بالمركز الأول وحصلت زميلتها ناهد بنت علي من النادي نفسه على المركز الثاني وحلت مليسا رودسون من دبي جودو تيم في المركز الثالث.