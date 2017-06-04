«الرماية» تدشن منافساتها في «أولمبياد الضباط»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم بطولة الرماية، التي تقام ضمن بطولة نادي ضباط القوات المسلحة الرياضية المفتوحة بنسختها الحادية والعشرين، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي ونادي ضباط القوات المسلحة.

يشارك في المنافسات 80 رامياً ورامية، حيث تدشن بمنافسات 10 أمتار، في الأدوار التمهيدية للسيدات بمشاركة (23 رامية)، وتقام منافسات الرجال غداً في التوقيت نفسه، ثم تتوقف المنافسات حتى الأحد المقبل، حيث تستأنف على مستوى السيدات لـ15 متراً ويعقبها في اليوم التالي (الرجال) للمسافة نفسها، بينما تختتم البطولة يوم 14 من الشهر الجاري بالدور النهائي لـ20 متراً.

وأكد عبيد المزروعي رئيس لجنة بطولة الرماية أن كافة الترتيبات مكتملة بدءاً من إجراءات التسجيل التي شهدت إقبالاً جيداً، وانتهاءً بالأمور التنظيمية الأخرى، مبيناً أن التنظيم سيكون في أفضل صورة خاصة أن كل نادي كرا كال مجهز بمواصفات عالية.

وقال عبيد المزروعي: أولمبياد الضباط واحد من أنجح الأحداث الرياضية في شهر رمضان الكريم ويقدم الكثير للرياضة من خلال إتاحة الفرصة لعدد من الوجوه الجديدة لإبراز موهبتها في مختلف الألعاب وفي الرماية بشكل خاص، ونحن سعداء بأن الرماية تعد واحدة من الألعاب الأساسية في السنوات الأخيرة، وفخورون بالوجود في هذا الحدث الذي يجد الدعم والرعاية من القيادة الرشيدة ويشكل دعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أهم عوامل النجاح الكبير.

وأضاف: نتوقع أن تشهد منافسة قوية خاصة أنها مفتوحة بالمسدس، من المرحلة التمهيدية لمسافة 10 أمتار مروراً بـ15 متراً وانتهاء بالنهائي (20 متراً)، كما نتوقع ظهور رماة جدد من الجنسين خاصة أن البطولة ظلت في كل سنة تقدم وجوهاً جديداً في هذه الرياضة.