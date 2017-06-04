روما تحتضن «كأس زايد» للتاج الثلاثي الأوروبي

عصام السيد (روما)

يحتضن مضمار كابنيللي في العاصمة الإيطالية روما اليوم فعاليات «يوم أبوظبي»، الذي يتألف من سباقات الجولة الخامسة من كأس زايد، والجولة السادسة من بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات، والجولة الثالثة لمونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إفهار»، والذي يأتي بالتزامن مع النسخة التاسعة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، ليواصل المهرجان رحلاته المكوكية حول جميع قارات العالم، تحت شعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم).

وتأتي إقامة المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ضمن فعاليات مهرجان سموه العالمي للخيول العربية، الذي يتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وكأس زايد، كأس مزرعة الوثبة ستد، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي التقديرية لأوسكار «أم الإمارات» بهوليوود، وبطولة العالم للفرسان المتدربين «إيفهرا»، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (المفتوح) وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وخصصت الجولة الخامسة لكأس زايد لمسافة 2400 متر للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، البالغ إجمالي جوائزه المالية 35 ألف يورو وتشارك فيه 8 خيول أبرزها لاريس دو باين لطالب ظاهر المهيري، وبإشراف أندو بوتي، وبقيادة مارسيليو جيرمانو.

وينافس على اللقب الجواد «مطرق» للشقب ريسنج وبإشراف توماس فورسي وبقيادة الفارس القطري فالح بوغنيم، و«نيل أشال» لاورس إيشباخر، بقيادة سانا جافينو، ونيل عزيز«بقيادة فيوسيشي كارلو لايبي أي أي وكلاهما بإشراف فرانسيسكا إيشباخر.